Servicio técnico gratuito llega a 60 puertos para atender a más de 500 pescadores

El puerto de Matarani, en Arequipa, fue el punto de partida del recorrido nacional del Yamamovil, una unidad técnica itinerante de Yamaha que brindará servicio técnico con mano de obra gratuito a más de 2,500 motores fuera de borda en más de 60 puertos del Perú. La iniciativa está dirigida a pescadores artesanales, transportistas fluviales y comunidades vinculadas al turismo y comercio acuático.

El Yamamovil brindará diagnóstico, mantenimiento preventivo, venta de repuestos originales, lubricantes Yamalube y, además, incluirá capacitaciones técnicas para que los propios usuarios fortalezcan sus conocimientos en el cuidado de sus equipos. Todo esto a cargo de un equipo técnico calificado de la marca. El objetivo es reforzar la seguridad en faenas marítimas, lacustres y fluviales, además de aliviar los costos operativos de quienes dependen de esta tecnología para su trabajo diario.

“Con el Yamamovil queremos acercar un servicio de calidad a todos los puertos del Perú donde haya un motor Yamaha. Nuestro compromiso es ofrecer confianza, seguridad y respaldo a quienes dependen del mar, los ríos y los lagos para vivir y trabajar”, afirmó Renzo Espinoza, gerente general de Yamaha Marina.

El despliegue forma parte de un programa de responsabilidad social que busca atender zonas con alta demanda de soporte técnico y limitada cobertura especializada. El equipo técnico recorrerá puertos costeros y fluviales en regiones como Loreto, Puno, Piura y Ucayali.

El recorrido continuará durante los próximos meses, con intervenciones programadas en zonas de alto tránsito acuático y comunidades que dependen directamente de los recursos hídricos para su subsistencia.