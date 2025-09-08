HOYSuscripcion LR Focus

Derecho de UPAO logra acreditación internacional

El Conaed de México certifica la calidad y excelencia académica con la que se forman los abogados orreguianos.

Durante la ceremonia de entrega, el director del Conaed destacó la dedicación de la UPAO hacia la excelencia académica. Fuente: Difusión.

Calidad certificada. El Programa de Estudio de Derecho de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) logró la acreditación internacional de parte del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho (Conaed) de México, luego de aprobar un exigente proceso de evaluación de los procesos y académicos y administrativos.

La constancia de la calidad y excelencia académicas con la que se forman los futuros abogados de la UPAO la entregó, durante una ceremonia protocolar, el director general del Conaed, el doctor Fernando Peniche Giordani, a la rectora de la Universidad, la doctora Yolanda Peralta Chávez.

Al respecto, la máxima autoridad orreguiana felicitó al Programa de Estudio de Derecho, a sus autoridades, docentes, estudiantes, egresados, administrativos y, en especial, al comité interno de calidad y acreditación, así como a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad (Dirac) de la Universidad.

“Nos congratulamos por recibir la acreditación del Conaed y, a la vez, reafirmamos nuestro compromiso con la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho. Esta certificación internacional nos motiva a continuar por el camino de la excelencia académica de todos nuestros programas de estudio”, indicó la rectora.

Finalmente, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Raúl Lozano Peralta, destacó las fortalezas del Programa de Estudio, como son su calificada y reputada plana docente, infraestructura moderna, sala de litigación oral, Centro de Servicios Jurídicos, movilidad académica docente y estudiantil, y labor de responsabilidad social en las poblaciones vulnerables, entre otras.

