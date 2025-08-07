La construcción del futuro, desde el sur

LR: ¿Qué hace que Lima sea el espacio elegido para la primera edición de Sesiones Sur Global?

Elsie: La elección de Lima no es sólo logística, es estratégica y simbólica: la ciudad es un hub de innovación y creatividad en la región, y su riqueza y diversidad cultural la convierten en un espacio ideal para imaginar futuros alternativos. Perú es un país complejo, afectado tremendamente por inestabilidad política, corrupción, y desigualdad; pero su herencia milenaria y ecosistema creativo en expansión, aportan inspiración única para soluciones innovadoras y sostenibles. No se trata de traer un evento empaquetado, sino de co-crear escenarios futuros con voces locales, ya sean personas, comunidades u organizaciones aliadas.

LR: ¿Qué papel jugará la comunidad local en la creación de estos escenarios futuros? ¿Cómo se integra la ciudad más allá de ser la sede?

Cris: La comunidad local juega un papel fundamental. A través de charlas, talleres y conversaciones, buscamos que surjan proyectos interesantes con un impacto significativo. Estamos invitando a "gestores de cambio", gente que ya está marcando la diferencia. También buscamos fomentar mucha conversación entre diferentes regiones, para que las ideas fluyan y se potencien.

La razón por la que Lima está tan integrada en nuestra propuesta, más allá de ser solo un lugar físico, es precisamente porque es ese territorio fértil que atrae tanto talento de todas partes.

LR: ¿Qué actividades se vienen antes y durante el evento?

Cris: Para nosotros, lo más valioso en este esfuerzo es construir una verdadera comunidad mucho antes de que empiece la conferencia, y seguir haciéndolo durante. Por eso, desde ya estamos organizando cosas como nuestras charlas "El lado incómodo de la innovación", en donde conversamos sobre los temas más necesarios y a veces ignorados de la innovación. Y también tendremos encuentros presenciales en agosto, septiembre y octubre, pues la idea es que las personas que participarán de Sesiones Sur Global se conozcan, hagan networking y participen en diversas experiencias. Queremos que estas conexiones crezcan y se fortalezcan, para que la comunidad se siga alimentando a sí misma.

Cuando llegue el evento, la “cereza del pastel” se presenta como una serie de experiencias. Por ejemplo, tendremos un taller con CoolhunterMX y Juguetería de los Futuros en el cual exploraremos herramientas narrativas para imaginar y diseñar futuros posibles. Además, un taller con Mutaciones nos enseñará cómo traer esas ideas del futuro al presente y empezar a actuar hoy mismo. Nos visitarán ponentes con charlas y talleres de Colombia, Puerto Rico, México, Brasil y más países de la región.

LR: Ustedes hablan de “diseñar futuros” desde el Sur… ¿Qué implica esto y cómo se materializará en el evento?

Elsie: A nivel mundial, el futuro parece estar dominado por ciertas narrativas de poder que no coinciden con la construcción de estados de bienestar (y mucho menos con conceptos como el del Buen Vivir, de nuestros pueblos originarios). Entonces, cuando nos referimos al diseño de futuros desde el Sur, hablamos de tomar las riendas de nuestro porvenir, basándonos en nuestras propias realidades, experiencias y saberes. No queremos que el futuro sea algo que simplemente suceda, sino que queremos tomar parte -como colectivo- en diseñarlo intencionalmente. Hacerlo “desde el Sur” implica justamente partir de nuestras perspectivas críticas, decolonizando la forma en que imaginamos lo que viene.

Lo anterior implica reconocer que la mentalidad colonial está muy presente en nuestras sociedades, trastocando nuestros modismos, lenguas, leyes y en todas nuestras expresiones culturales. Sé que algunas personas niegan esta realidad (mientras admiran a autócratas racistas), pero esas preferencias no cambian la realidad mágicamente. En todo caso, puedo decir con seguridad que, desde Sur Global como organización, rechazamos la idea de que las visiones de futuro válidas sólo pueden venir de los centros tradicionales de poder (léase Europa y el Norte Global); al contrario, creemos que en Latinoamérica y los demás países del Sur, hay una riqueza de ideas y soluciones en construcción que desafían los modelos que se nos fueron impuestos mediante procesos coloniales, que en algunos países siguen increíblemente activos.

LR: Nos proponen pensar en el futuro desde perspectivas no hegemónicas, ¿qué implica esto?

Cris: Para nosotros, pensar los futuros desde perspectivas no hegemónicas significa desafiar esa narrativa dominante que, casi siempre, viene del Norte y busca uniformar todo. Esa visión hegemónica tiende a imponer un estándar único de lo que está "bien" o cómo deberían verse y vivirse las cosas, con cierta sensación de superioridad sobre otras formas de hacer.

Nosotros queremos cambiar eso, pero de una forma constructiva y proactiva. No buscamos homogeneizar; al contrario, queremos un enfoque más sistémico. Creemos que el diseño de futuros nace de los sistemas en los que vivimos, y los sistemas actuales necesitan repensarse a fondo, adaptarse, transformarse o incluso caerse para reconstruirse. Las señales están ahí, nos lo gritan: la crisis de vivienda, la migración, el costo de vida, los despidos masivos... el sistema actual no da más. Nuestra visión pasa por pensar de forma más integral y holística, regresando a un modelo que realmente nos beneficie a nosotros y al mundo, no solo a los intereses económicos.

Hay que dejar de pensar que todo debe "tropicalizarse" o adaptarse de lo que funciona en el Norte, como si lo nuestro fuera solo una copia. Esa es una mentalidad simplista y paternalista. Que algo funcione fuera no significa que funcione en nuestra realidad. Tenemos que mirar hacia adentro y preguntarnos qué funciona para nuestra región. Si necesitamos crear algo, lo creamos. Es clave desarrollar nuestras propias herramientas y soluciones.

Cristian Situ presentando. Meetup en Lima organizado por el equipo de Mutaciones.la

Elsie: También implica abrir la conversación a visiones que históricamente han sido marginalizadas o subrepresentadas, y acá estamos, nuevamente, las voces del Sur. En un mundo donde las narrativas sobre el futuro y el progreso, siguen dominadas por voces del Norte, nosotros decidimos desafiar ese desequilibrio. Esto comprende decolonizar espacios de todo tipo, y hemos escogimos la innovación y el diseño, porque de esos mundos venimos de trabajar más recientemente. Utilizar herramientas y metodologías que reconozcan y respeten realidades diversas, en lugar de imponer enfoques externos que las ignoren, es el punto de partida. No vemos al Sur como sinónimo de carencia, sino como un espacio de posibilidad lleno de soluciones y visiones propias en gestación, incluso bajo presiones y limitaciones que los grandes innovadores del Norte jamás debieron enfrentar.

Cuando hablamos de perspectivas no hegemónicas, también nos referimos a validar conocimientos ancestrales, afrodescendientes, comunitarios, junto con la creatividad contemporánea de nuestros pueblos, para construir futuros desde nuestros propios códigos, enlazados a sistemas funcionales que nosotros mismos también debemos crear. Por supuesto, ir en contra de la corriente dominante conlleva un posicionamiento crítico, y hasta político. Este esfuerzo implica reconocer que no estamos buscando la validación de los mismos sistemas que históricamente excluyen, y que más bien seguiremos insistiendo en crear nuestros propios espacios y mecanismos de legitimación en comunidad. Abrazar la complejidad y diversidad de nuestras identidades no es simple, pero es el paso más elemental que debemos tomar si queremos futuros plurales o pluriversales en vez de ese imaginario que discrimina a la gran mayoría de personas que pueblan el planeta.

Elsie Ralston de Sur Global en un taller de ideación de artefactos del futuro.. Foto: Cortesía.

LR: ¿Qué resultados esperan del evento Sesiones Sur Global?

Cris: Más allá de la cantidad de asistentes, queremos que el público salga del evento con una incomodidad sana, lleno de reflexiones y nuevas ideas. Buscamos que cada persona salga de Sesiones Sur Global con una clara intención de diseñar ese futuro en el que todos queremos vivir: uno que sea amable con los seres humanos, las organizaciones y, sobre todo, con el planeta y la naturaleza.

Buscamos fomentar una visión a largo plazo, dejando de lado el cortoplacismo. En lugar de enfocarnos solo en la longevidad individual —como la tendencia de vivir hasta los 100 o 120 años—, queremos que diseñemos un mundo donde las futuras generaciones puedan vivir bien. Es hora de dejar de ser tan ensimismados y antropocentristas, de ser tan egoístas. Debemos pensar más en el resto, en el ecosistema, y no solo en nuestras propias ganancias. Y, lo más importante, que estas reflexiones se traduzcan en acciones concretas.

Equipo de Sur Global y comunidad de innovación en un meetup en Akasha Hub - Barcelona. Foto: archivo Sur Global.

LR: ¿Cómo se proyecta Sur Global más allá de las Sesiones?

Elsie: Nuestra visión a largo plazo trasciende al encuentro en Lima, pero la esencia de Sur Global nace de la creación de contenidos educativos y comunidades de aprendizaje.

Más allá del evento puntual, vemos a Sur Global como un movimiento continuo: esperamos realizar nuevas ediciones de las Sesiones año a año en diferentes ciudades, para así seguir amplificando las voces del Sur en la conversación mundial. Al mismo tiempo, fortaleceremos nuestras demás líneas de acción: eventos, cursos, comunidades de aprendizaje y publicaciones, para que el intercambio de ideas y la colaboración no se limiten a un par de días al año. Imaginamos construir comunidades descentralizadas interconectadas, donde el flujo libre de ideas, proyectos y perspectivas cruce fronteras. Eso significa que alguien en Lima, Nairobi o Kabul, podrá nutrirse del mismo conocimiento y contribuir conjuntamente a soluciones inclusivas y sostenibles para desafíos compartidos.

En el largo plazo, aspiramos a consolidar una red global del Sur potente y solidaria, un referente de innovación responsable y decolonial, que logre que las voces del Sur sean inevitables en cualquier espacio donde se hable del mañana, para que, como con cualquier otro espacio, ocupemos el mañana con nuestras propias narrativas. Cada iniciativa que emprendamos después de Lima –sea una nueva publicación en UNTOLD.ink, un programa formativo o una alianza estratégica– estará alineada con esa visión a futuro. En resumen, vemos a Sur Global creciendo como una plataforma abierta y colectiva, que seguirá empujando la democratización del conocimiento y la creación de futuros equitativos, inclusivos y diversos en toda nuestra región y más allá.

