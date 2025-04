Las Sesiones Sur Global llegan por primera vez a Lima

La conferencia internacional que explora cómo el diseño de futuros puede hacer que la innovación sea no sólo sostenible, sino también regenerativa. Un encuentro para conectar con líderes, expertos y profesionales de diversas industrias para analizar tendencias emergentes y compartir conocimientos para darle forma al futuro que queremos construir juntos.

Fecha : 16 y 17 de octubre de 2025

: 16 y 17 de octubre de 2025 Lugar : Museo de Arte de Lima - MALI

: Museo de Arte de Lima - MALI Modalidad : híbrida

: híbrida Boletos: surglobal.io

Un evento para inspirar, aprender y conectar

Las Sesiones Sur Global ofrecerán una programación dinámica de charlas, talleres prácticos y oportunidades de networking, abordando temas clave que apuntan a construir narrativas de innovación responsable. Ponentes nacionales e internacionales compartirán experiencias y aprendizajes sobre:

Diseño : El papel del diseño en la resolución de desafíos contemporáneos y su impacto en la transformación social.

: El papel del diseño en la resolución de desafíos contemporáneos y su impacto en la transformación social. Inteligencia Artificial: El futuro de la IA y su impacto en sectores como la salud, la educación y las finanzas.

El futuro de la IA y su impacto en sectores como la salud, la educación y las finanzas. Fintech : Innovaciones en finanzas y el futuro del ecosistema financiero digital en contextos de inestabilidad y transformación

: Innovaciones en finanzas y el futuro del ecosistema financiero digital en contextos de inestabilidad y transformación Productos Digitales : Estrategias y tendencias clave para la creación de productos Digitales que innovan responsablemente

: Estrategias y tendencias clave para la creación de productos Digitales que innovan responsablemente Inclusión : Cómo garantizar que el acceso a la tecnología y la innovación sean accesibles para todos y que el éxito al emprender no dependa de privilegios - Futuros: Exploración de escenarios futuros y el impacto de las tendencias tecnológicas y sociales.

: Cómo garantizar que el acceso a la tecnología y la innovación sean accesibles para todos y que el éxito al emprender no dependa de privilegios - Futuros: Exploración de escenarios futuros y el impacto de las tendencias tecnológicas y sociales. Regeneración y Sostenibilidad: Modelos regenerativos y estrategias para construir economías y sociedades resilientes.

El evento contará con ponentes internacionales de primer nivel, líderes de la industria y profesionales que compartirán sus conocimientos y experiencias para inspirar a la audiencia. Los boletos presenciales deben comprarse, pero el acceso a las charlas y talleres en línea serán gratuitos bajo registro.

Además, la audiencia en Lima podrá participar en eventos alternos a la conferencia, organizados por aliados estratégicos y patrocinadores, fortaleciendo la colaboración entre sectores y abriendo oportunidades de participación presencial a quiénes no pueden acceder a la conferencia de manera presencial.

Un espacio para la innovación y el talento del Sur

Las Sesiones Sur Global son posibles gracias al apoyo de nuestros sponsors y aliados estratégicos, cuyo compromiso con la innovación y la sostenibilidad permite llevar este evento al siguiente nivel. Resalta entre ellos, el estudio de diseño peruano Mutaciones, quién presenta el evento y cuya colaboración impulsa la democratización del conocimiento y el fortalecimiento de las redes de innovación en América Latina.

El Grupo La República se une como aliado a este movimiento y garantizará el acceso al livestream del evento, una oportunidad única para conectar con personas de toda América Latina y el mundo que trabajan o están interesadas en innovar responsablemente.

No te pierdas esta oportunidad única de ampliar tus conocimientos, inspirarte y conectar con otros profesionales apasionados por la innovación y el futuro.

Para más información y registro, visita surglobal.io

CITAS TEXTUALES:

“Luego de años desarrollando conferencias internacionales en Europa y otros continentes, nos emociona por fin poder reunir a nuestra creciente comunidad en Perú, bajo una conferencia que mira las necesidades y oportunidades de la región. La diversidad de innovadores y líderes que discutirán y explorarán el futuro de nuestras industrias y sociedades nos ilusiona. Crear un escenario internacional para el talento del Sur no sólo es un deseo, sino una responsabilidad que asumimos con entusiasmo.” – ELSIE RALSTON, Co-Founder de Sur Global, la organización detrás del evento.

"Sur Global no es solo un evento: es una invitación directa a construir comunidad entre quienes queremos imaginar y trabajar por un futuro distinto. Creemos en el poder de la conversación entre otros humanos, pero sobre todo en el poder de organizarnos, de inspirarnos mutuamente y transformar desde el Sur las reglas del juego”. ALEJANDRA DANCUART - Co-Founder

“En un mundo que no da tregua, la innovación sostenible no es una opción, sino una necesidad. Por eso, las Sesiones Sur Global nacen como un espacio para no solo escuchar y conectar, sino para cuestionar, crear y actuar. Como organizadores, traeremos toda nuestra experiencia en innovación, educación y construcción de comunidades para que esta conferencia no sólo inspira, sino que marque una verdadera diferencia.” – CRISTIAN SITU, Co-Founder de Sur Global, la organización detrás del evento