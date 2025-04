"Impulsando la innovación, conectando al mundo": Conferencia Global de Distribuidores Chery 2025 se celebrará del 23 al 28 de abril en Wuhu, China

En un contexto donde la industria automotriz avanza hacia la sostenibilidad y la conectividad global, Chery se prepara para dar inicio a la Conferencia Global de Distribuidores 2025, un evento que reunirá a sus socios internacionales en su ciudad natal, Wuhu, ubicada en la ribera del río Yangtsé. Bajo el lema “Nueva tecnología, nueva integración, nueva misión”, el encuentro se perfila como uno de los eventos estratégicos más importantes del año para la marca china.

Con una trayectoria de 28 años y consolidada como una de las empresas dentro del ranking Fortune Global 500, Chery ha demostrado su capacidad para proyectar la ingeniería y la visión china al mundo contando con una estrategia de expansión que combina innovación tecnológica, alianzas internacionales y compromiso social.

Chery en cifras: liderazgo en exportaciones y crecimiento sostenido

El 2024 fue un año de récords para Chery: más de 2.6 millones de vehículos vendidos a nivel global, de los cuales 1.14 millones fueron exportados a más de 100 países, marcando un crecimiento del 21.4 % frente al año anterior. En apenas cinco años, la compañía multiplicó por diez sus exportaciones, gracias a su apuesta por la calidad, la tecnología y la cercanía con sus mercados.

Actualmente, más de 16 millones de usuarios alrededor del mundo conducen vehículos Chery. Esta confianza es el resultado de un enfoque global que promueve un ecosistema de “valor compartido”, una visión que trasciende el simple envío de productos para abarcar toda la cadena de valor: desde el diseño de vehículos adaptados a cada mercado, hasta la implementación de operaciones locales, servicios personalizados y redes logísticas regionales.

Innovación que transforma: de la inteligencia artificial a la movilidad eléctrica

En el plano tecnológico, Chery ha invertido decididamente en investigación y desarrollo. La marca ha lanzado innovaciones en conducción inteligente, cabinas potenciadas por IA, robots humanoides y vehículos eléctricos, incluyendo motores híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida.

Su portafolio global incluye soluciones para todos los públicos: desde vehículos a combustión interna hasta híbridos y eléctricos puros, adaptándose así a las necesidades de movilidad de cada región. A ello se suma una estrategia de servicio que prioriza la experiencia del cliente, con operaciones locales y una red de atención que refuerza el vínculo entre marca y usuario.

Compromiso social: una marca con propósito

Más allá de los motores, Chery ha asumido un compromiso activo con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social a través de su programa WCWL (With Chery with Love). Prueba de ello son sus colaboraciones con UNICEF e IUCN, mediante programas internacionales que buscan generar impacto social y ambiental positivo, y a nivel local su reciente colaboración con la ONG Magia. Este enfoque refuerza los valores de Chery como una marca humana, empática y conectada emocionalmente con sus comunidades.

La gran cita: un espacio para conectar y proyectar el futuro

Desde este 23 de abril, Wuhu volverá a ser el epicentro de la estrategia global de Chery. En la conferencia del 2024, Chery reunirá a más de 3,000 invitados internacionales, incluyendo diplomáticos de países europeos, africanos, entre otros. Este año, el evento crecerá en escala e impacto, con nuevas presentaciones, exhibiciones tecnológicas —incluyendo los robots AIMOGA y Argos— y un enfoque renovado en la colaboración con distribuidores internacionales.

La Conferencia 2025 será una plataforma clave para que distribuidores, socios y prensa conozcan de primera mano los avances de la marca, se fortalezcan los lazos comerciales y se trace una visión compartida de futuro.

Un mensaje para el Perú

En el Perú, Chery continúa expandiendo su presencia gracias al respaldo de una red nacional sólida y una propuesta de valor que combina tecnología accesible, diseño atractivo y soporte postventa confiable. Con eventos como esta conferencia, la marca reafirma su compromiso con el mercado peruano, trayendo al país lo último en innovación global.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 9,4 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 21 años consecutivos. Para más información ingresar en https://www.chery.com.pe/

Sobre Astara: the Open Mobility Company

Somos una empresa de movilidad abierta, con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad.

Con una facturación de 5.000 millones de euros a nivel global en 2024 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), Astara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción y asesoría. Todo ello respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 7 marcas automotrices: Kia, MG, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso, Peugeot y Gac Motor.

MOVE. IT'S YOUR RIGHT.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com