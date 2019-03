Iquitos: Cerca de 190 denuncias de acoso sexual laboral se registran al día

Hoy en día, nuestro país vive una crisis que preocupa por causas y efectos del acoso sexual, una realidad que afecta y se presenta con mucha más frecuencia entre los jóvenes, quienes en su mayoría usan las redes sociales para cometer estos actos. Estos casos se presentan de manera inmediata en varones hacia las mujeres. Frente a ello, el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Científica del Perú – UCP, Dr. Roger Alberto Cabrera Paredes, nos orienta acerca de cómo actuar, a dónde recurrir y cómo enfrentar estos casos, la importancia de estar informados.

“El acoso sexual, depende mucho del aspecto moral y ético, donde no se debe pasar el límite de la decencia y de las buenas costumbres. Lamentablemente muchos jóvenes hoy en día no conocen sus límites, por ende, los límites de la otra persona, ni mucho menos sus derechos. Si eres una persona mayor de edad y te diriges a otra que no te ha brindado su consentimiento, no puedes llegar a esos extremos de sobrepasar su confianza, y es allí donde la persona agraviada procede a realizar su denuncia en el Ministerio Público. No podemos violar los espacios de una persona, ni física ni verbalmente”, indica el letrado.

Cabrera Paredes expresó su malestar por la excesiva cantidad de denuncias que se registra a diario en nuestra ciudad sobre maltrato hacia la mujer en el ámbito laboral solo en una comisaría (09 de octubre) se registran 39 denuncias por día, si a eso lo multiplicamos por las cinco comisarías que existen en Iquitos, estaríamos hablando de alrededor de 190 denuncias por día.

El machismo prevalece y oprime toda posibilidad a la mujer de crecer, económica, personal y profesionalmente. “Los hombres que están en importantes cargos deben evitar que su instinto de superioridad maneje su accionar, solo de esa manera se evita el abuso y acoso a una mujer. Conozco muchos casos en donde los jefes han cometido estos ilícitos y tuvieron a sus trabajadoras bajo amenaza solo por hecho de una noche de placer sometiéndolas a la fuerza a realizar actos contra el pudor que sin duda alguna las denigra”, puntualizó.

En ese sentido, exhortó a las mujeres a recurrir inmediatamente a poner su denuncia en la fiscalía de turno cuando la persona se sienta agraviada. El Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), tiene habilitada una línea telefónica (1819) totalmente gratuita para brindar orientación legal y apoyo emocional a las personas que se sientan víctimas de acoso sexual en su centro de trabajo y quieran denunciar estos hechos.

Cabe precisar que, en el artículo Nº183 del Código Procesal Penal solo habla de exhibiciones y publicaciones obscenas, gestos, tocamientos indebidos el cual dice que la persona será reprimida con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Existe un agravante cuando se entrega material con contenido sexual a menores de edad (videos, revistas, libros pornográficos) la pena podría ampliarse hasta los 6 años.