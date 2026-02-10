HOYSuscripcion LR Focus

El Super Bowl más latino de la historia

Acompañado de estrellas del cine y de la música, Bad Bunny convirtió el show de medio tiempo en un homenaje a los latinos en tiempos de Trump.

Lady Gaga con atuendo inspirado en Celia Cruz.
Lady Gaga con atuendo inspirado en Celia Cruz. | AFP.

El show del medio tiempo más latino de la historia del Super Bowl cerró con este mensaje: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”. Lo que ha hecho Benito Antonio Martínez Ocasio o Bad Bunny es histórico, más allá de los gustos musicales. Es la primera vez que el protagonista de uno de los espectáculos más esperados de cada año no canta canciones en inglés y arma una puesta en escena solo para homenajear su cultura. La única frase en inglés que mencionó fue: ‘God bless America’ ( ‘Dios bendiga a América’). Y lo dijo antes de mencionar a cada país; es decir, América es un continente.

PUEDES VER: Billie Eilish en los Grammy 2026: "Nadie es ilegal en tierras robadas"

lr.pe

El show del Super Bowl estuvo precedido por el discurso de Bad Bunny en los Grammy en contra de las políticas migratorias de Donald Trump. Esa noche, el puertorriqueño fue felicitado por las grandes estrellas de la industria al ganar el gramófono a Álbum del Año con el primer disco en español. Quizá por ello no fue tan extraño verlo bailar salsa el domingo con Lady Gaga o leer el mensaje de Katy Perry horas antes del show: “Tú puedes. Recuérdale al mundo cómo es el ‘verdadero sueño americano’”.

El intérprete de Nuevayol, que hace una década subía sus canciones en SoundCloud mientras continuaba trabajando en un supermercado, es una estrella mundial. El domingo ofreció un show que recordaba sus raíces y le rendía tributo a Puerto Rico, con Ricky Martin cantando Lo que le pasó a Hawaii. Hubo postes de luz que recuerdan los apagones en la isla, mujeres bailando juntas en Yo perreo sola como hombres bailando juntos mientras se alistaba una boda real en medio de la cancha del Levi’s Stadium. También participaron bailarines peruanos: Patricio Quiñones, Lu Arróspide, Eder Ávila y Kandrex Millones.

Trump y el mensaje de Lady Gaga

Aproximadamente 135.4 millones de espectadores al mundo vieron el show que contó con una de las grandes artistas de Estados Unidos: Lady Gaga. La ganadora de los Grammy, del Óscar y del Emmy se vistió inspirada en Celia Cruz y cantó Die With a Smile en versión salsa (canta sobre la única guerra que vale la pena pelear).

PUEDES VER: Natalie Portman protesta contra ICE y Trump: "Es lo peor de la humanidad"

lr.pe

Para Donald Trump, el show fue una ofensa y, por eso, menospreció la puesta en escena. “El show de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”.

El examigo de Jeffrey Epstein consideró el baile como “repugnante” y que “nadie entiende” una palabra de las canciones de Bad Bunny. “Este ‘show’ es solo una ‘bofetada en la cara’ para nuestro país, que está estableciendo nuevos estándares y récords cada día”.

 Como anticipando ello, Bad Bunny había dicho en el escenario: “Si hoy estoy aquí en el Super Bowl es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías creer en ti. Vales más de lo que piensas, créeme”. Y, cargando la pelota que dice ‘Together, we are America’, el cantante dejaba el Levi’s Stadium.

