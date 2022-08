Verónica Alcocer: ¿quién es la esposa de Gustavo Petro y actual primera dama de Colombia?

Este domingo 7 de agosto, Gustavo Petro tomó posesión del cargo como presidente de Colombia. De esta forma, su esposa Verónica Alcocer se convirtió en la nueva primera dama del país cafetero. Conoce aquí más sobre esta mujer, cuyo estilo y esfuerzos por apoyar a otras féminas han sido muy comentados en los últimos días.

Alcocer, de 46 años, afirma estar inmersa en un proyecto personal en el cual trata de “construir un nombre”, y que la ha llevado a recorrer Colombia por varios meses. También resalta su religiosidad, la cual se vio reflejada en el broche de la Virgen de la Milagrosa, que portó durante la ceremonia de posesión de su esposo.

¿Quién es Verónica Alcocer?

Verónica Alcocer nació el 26 de mayo de 1976 en Sincelejo, departamento de Sucre (Colombia). Le tocó criarse en una familia de buena posición económica y conservadora; de hecho, su padre, Jorge Emilio Alcocer, tuvo vínculos con el Partido Conservador y admiraba a Álvaro Gómez Hurtado, destacado político de esta tendencia.

Verónica Alcocer llamó la atención con un vestido blanco durante la posesión de Gustavo Petro. Foto: veronicalcocerg / Instagram

Alcocer estudiaba Derecho en la Corporación Universitaria del Caribe cuando conoció a Gustavo Petro, allá por el año 2000. El político de izquierda había ido a dar una charla, y el primer encuentro entre ambos fue un cruce de palabras y nada más.

La propia Alcocer relató a Blu Radio haber quedado admirada de la inteligencia de Petro en aquella ocasión. Gracias a un amigo en común, ambos pudieron interactuar más, y en diciembre de ese año, la pareja contrajo nupcias. Luego, tuvieron dos hijas.

El pensamiento conservador del padre de Alcocer fue quizá el mayor reto para la pareja, aún más al tener en cuenta que Petro era un exguerrillero del M-19. No obstante, todo salió bien.

Verónica Alcocer y Gustavo Petro se casaron en el 2000. Foto: Semana

El “proyecto personal” de Verónica Alcocer

En entrevista con la cadena Caracol, Verónica Alcocer sostuvo que ya cumplió con “la labor de sacar a sus hijos adelante”, por lo que ahora se ha embarcado en un “proyecto personal” de “construir un nombre” con actividad y pensamiento propios, paralelos quizá a los de Petro, pero independientes.

“Si yo ayudé a mis hijos, ¿por qué no puedo ayudar al resto del mundo? Aquí la cosa es servir. Y si Dios y la vida disponen que Gustavo no va a ser presidente, yo no voy a dejar de ayudar”, aseguró entonces la hoy primera dama.

Alcocer ha recorrido distintas partes de Colombia con el propósito de apoyar y empoderar a muchas mujeres. En su cuenta de Instagram, ella comparte imágenes e historias de vida de diversas féminas y emprendedores, a quienes visita y cuyas palabras difunde.

Otro de sus ejes de interés es la cultura, pues también comparte fotos y videos de bailes, música, artesanías, tradiciones y emprendimientos locales. Sus mensajes van acompañados del hashtag #YoSoyTuAmiga.