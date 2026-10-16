Hermano de inmigrante atropellado por el ICE hace dramática confesión: "Su condición física está muy mal"

Hermano de inmigrante atropellado por el ICE revela cómo está él. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Hermano de inmigrante atropellado por el ICE revela cómo está él. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

El pasado 10 de octubre, Miguel Parra Hernández, un inmigrante de 48 años, fue atropellado por un vehículo conducido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo. En este sentido, el hermano de Miguel, Rolando Parra, decidió pronunciarse en diversos medios sobre la situación de su familiar.

Actualmente, Parra se encuentra bajo custodia del ICE en un hospital de Houston, Texas, pues sufrió lesiones graves en una pierna, el tobillo y la cadera, por lo que necesita tratamiento médico permanente.

Hermano de Miguel Parra Hernández se pronuncia por el estado de salud

Rolando Parra se encuentra en México e indicó que su hermano no tiene familia en el país vecino; sin embargo, un sobrino de él pudo ingresar donde está Miguel para saber cómo se encuentra.

"Me dice que su condición física está muy mal, está deprimido. Tiene dolor en sus dos pies, no puede dormir en las noches y el pensar que lo sigue cuidando ICE, cuando él no está detenido, lo tiene en un trauma fatal. Tengo miedo por su salud de él", dijo Rolando al medio CNN.

"En estos momentos buscamos justicia porque esto es algo que todo el mundo ha mirado los videos y que es algo para mi, algo muy feo, muy fatal ver a mi hermano tirado. Lo que exigimos en estos momentos es la justicia, que no se trate de un caso que va a quedar en el olvido... pedimos la ayuda de que si no está detenido, ¿por qué está custodiado?", agregó.

Mexicano atropellado necesita operaciones para volver a caminar

La abogada de Miguel informó que el hombre fue sometido a una cirugía para tratar la fractura grave en una pierna, pero que aún necesita otra intervención en el tobillo. Asimismo, reveló que todo ello se desarrolla mientras el inmigrante está detenido en el hospital.

De acuerdo a Associated Press, dos agentes del ICE se encontraban en su habitación cuando representantes de una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes lo visitaron.

Por su parte, César Espinosa, director ejecutivo de FIEL Houston, una organización que acompaña a la familia, explicó que Parra Hernández lleva más de tres décadas en Estados Unidos, además que durante la intervención, los agentes federales buscaban detener a José Mendoza-Cervantes, un hombre sobre el que pesaba una orden definitiva de deportación.

¿Qué dijo el ICE sobre el atropello de Miguel Parra?

La versión de las autoridades federales es completamente distinta a la interpretación fiscal, pues el ICE sostiene que buscaba detener a José Mendoza y que Parra corrió delante del vehículo cuando los oficiales iniciaron la intervención.

Asimismo, la agencia indicó que el mexicano se encontraba junto al hombre buscado durante el operativo; sin embargo, la abogada de Parra sostiene que su cliente no conoce a esta persona.