Un incendio forestal de rápida propagación obligó a ordenar evacuaciones en zonas del sur de California y dejó varias viviendas afectadas después de comenzar este viernes en el condado de Orange. El denominado ‘Norte Fire’ creció rápidamente hasta alcanzar unas 188 hectáreas, mientras los fuertes vientos de Santa Ana complicaban las labores de los equipos de emergencia.

Imágenes aéreas mostraron varias casas en llamas durante la tarde. Los bomberos informaron que cuatro viviendas en San Juan Capistrano habían sido afectadas por el fuego, que continuaba propagándose. Las autoridades pidieron a la población alejarse del lugar.

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El incendio obliga a la evacuación

Cinco zonas de San Clemente y San Juan Capistrano permanecían bajo órdenes de evacuación, mientras que en sectores cercanos se emitieron advertencias para que los residentes estuvieran preparados para abandonar sus viviendas. Las autoridades habilitaron refugios en centros comunitarios de ambas ciudades.

Un helicóptero arroja agua sobre el incendio de Norte en San Juan Capistrano, California. Foto: AFP

Los agentes del sheriff del condado de Orange también recorrieron puerta por puerta las áreas para pedir a los residentes que se alejen por seguridad, explicó a CNN la sargento Lizbeth Gwisdalla, portavoz del departamento del sheriff.

La emergencia también alteró las actividades escolares. Diez escuelas terminaron las clases antes de lo habitual "por exceso de precaución", según informó el Distrito Escolar Unificado de Capistrano. Los deportes y los programas después de clases también fueron cancelados.

El incendio avanzó mientras los vientos de Santa Ana alcanzaban ráfagas de unos 40 km/h. Las autoridades esperaban que siguieran siendo fuertes durante el sábado antes de comenzar a disminuir a lo largo del fin de semana.

Otros incendios agravan la emergencia en California

El ‘Norte Fire’ forma parte de una serie de incendios que comenzaron a aparecer desde el jueves en distintas zonas del sur de California, en medio de un clima caluroso, seco y ventoso. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó vientos de entre 32 y 56 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 80 y 112 km/h en algunas áreas.

En Malibú, el Bryson Fire había quemado unas 80 hectáreas y mantenía bajo órdenes o advertencias de evacuación a más de 7.000 estructuras. Más de 400 bomberos y otros recursos terrestres y aéreos trabajaban para contener las llamas.

El jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, Anthony Marrone, afirmó que los equipos habían logrado "grandes avances" durante la noche. Sin embargo, un bombero sufrió "lesiones menores" y fue trasladado a un hospital.

El fuego todavía amenazaba más de 100 estructuras. "Pero, obviamente, si los vientos aumentan esta tarde y perdiéramos el control del incendio, un área más grande podría verse afectada y quedar bajo amenaza", advirtió Marrone.

Las condiciones meteorológicas que favorecen la propagación de incendios debían mantenerse hasta el sábado. La combinación de fuertes vientos y menor humedad también había provocado cortes de electricidad que afectaban a más de 170.000 clientes en distintas zonas de California.