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Lula se acerca a Flávio Bolsonaro y a un posible empate técnico en la segunda vuelta de Brasil, según encuestas

El repunte del presidente brasileño coincide con la nueva medida respecto a los días laborales, una bandera de la campaña de Lula da Silva.

Nuevas encuestan mantienen en ventaja a Flávio Bolsonaro. Foto: Composición LR/AFP.
Nuevas encuestan mantienen en ventaja a Flávio Bolsonaro. Foto: Composición LR/AFP.
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Luiz Inácio Lula da Silva recortó la ventaja en la intención de voto que presentaba el candidato conservador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Si bien las encuestas no coinciden en los porcentajes para cada líder político, sí coinciden en que ambos participantes de la segunda vuelta presidencial que se realizará en Brasil este 25 de octubre se ubican en un empate técnico.

Este resultado se presenta como un momento esperanzador para Lula, quien perdió en el primer balotaje frente al senador por un 47% a 45%. De acuerdo al análisis hecho por el politólogo y profesor de la Fundación Getulio Vargas, Eduardo Grin, para AFP, la candidatura del sobreviviente de la izquierda en Sudamérica aún sigue en carrera y los comicios están lejos de haberse definido.

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Dentro de los factores que habrían ayudado al actual presidente a mejorar su porcentaje estaría la aprobación constitucional que fija dos días de descanso remunerado por semana en vez de uno. Conocido como fin de la escala 6×1, el proyecto es una bandera de la campaña de Lula y cuenta con una amplia popularidad local.

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¿Quién va ganando las elecciones en Brasil?

La situación a solo días de la segunda cita electoral se viene tornando cada vez pareja. Una encuesta de la firma Datafolha publicó este jueves unos resultados que colocan a Flávio como líder con un 51% de la intención de voto en el balotaje, frente al 49% de Lula. Cabe indicar que la diferencia está dentro del margen de error de dos puntos porcentuales y es menor que las registradas antes.

No obstante, el sondeo de la firma Quaest indica que el hijo de Jair Bolsonaro presenta un 46% de apoyo, apenas dos puntos de ventaja sobre el actual mandatario, quien cuenta con un 44%. De acuerdo con este estudio, solo el 1% de los electores aún no sabe por quién votar y un 9% afirma que votará en blanco o anulará su sufragio.

Además, se dio a conocer que el índice de rechazo de ambos candidatos ostenta un 54%: los electores afirman que no votarían por el primogénito de Jair y un 53% niega su apoyo a un líder progresista.

Continúan las medidas en el actual Gobierno

Cabe indicar que Lula mantiene activas sus funciones como presidente de Brasil. En los últimos días anunció un perdón a deudas de microemprendedores, un fondo de becas universitarias, la eliminación de impuestos al combustible y propuso un pase libre de transporte, medidas con el visto bueno popular al igual que la reducción de horas laborales.

Además, previo a la primera vuelta ya había aumentado el programa de asistencia social Bolsa Familia.

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