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Alerta máxima en EE.UU. | ICE reveló que ha duplicado los arrestos en niños este 2026: Esta es la cifra máxima de detenidos

El ICE arrestó a 8.592 menores entre enero de 2025 y agosto de 2026, destacando el impacto de estas medidas en las familias inmigrantes.


ICE reveló que ha duplicado los arrestos en niños este 2026.
ICE reveló que ha duplicado los arrestos en niños este 2026. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Las medidas anunciadas por Donald Trump sobre las políticas migratorias que se aplican en Estados Unidos vuelven a estar sobre la mesa pues se ha detectado el aumento de detención de niños. Una investigación de The Marshall Project reveló que el arresto de los menores por parte del ICE incrementó durante este 2026.

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Cabe mencionar que esta situación evidencia cuáles son las consecuencias de las políticas migratorias para las familias y la vulnerabilidad de los niños ante las detenciones y posterior deportación.

ICE duplica los arrestos de niños en EE. UU. en 2026

Según Marshall Project, entre el 1 de enero de 2025 y el 8 de agosto de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a 8.592 menores. Este análisis se basó en registros gubernamentales del Deportation Data Project, con la colaboración de investigadores de las universidades de California en Berkeley y Los Ángeles.

Asimismo, los datos también revelaron que al menos 8.755 menores permanecieron bajo custodia migratoria, entre ellos 562 bebés y niños pequeños. También, se indicó que aproximadamente 198 niños permanecieron detenidos cada día. Detrás de esas cifras hay familias que buscan respuestas y menores que sufren separaciones, incertidumbre y procesos migratorios cuyos motivos pueden resultar difíciles de entender por la edad que tienen.

Estos números impactantes también reflejan la cantidad de deportaciones pues según los datos de la investigación, el 54% de las liberaciones de menores de los centros de detención del ICE han terminado con la deportación de los niños. En total, el Gobierno federal deportó a 22.565 menores.

La mayoría de los niños incluidos en los registros de arrestos no poseían antecedentes penales ni tampoco enfrentaba cargos pendientes por delitos distintos de las infracciones migratorias. Este dato es clave, debido a que las infracciones relacionadas con el estatus suelen ser de carácter civil, no penal.

¿En qué estados de EE.UU. el ICE ha detenido a más niños?

La investigación señaló que los estados como California, Texas, Nueva York y Florida son los que han presentado un mayor número de arrestos de menores. En conjunto, estas cuatro jurisdicciones han concentrado más de 5.000 casos, lo que representa el 61% del total registrado en el país.

Florida y Massachusetts han registrado más del doble de arrestos de menores que en todo el 2025. Mientras que en Nueva York y Nueva Jersey, las detenciones se triplicaron, según los datos analizados.

Diversos abogados que representan a las familias inmigrantes advierten que muchos de estos niños llevan viviendo en Estados Unidos, donde ya tienen hogares y amistades. También cuestionan que las medidas migratorias afecten a los menores sin antecedentes penales, sobre todo aquellos que dependen de sus padres para afrontar estos procedimientos legales.

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