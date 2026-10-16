Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
EN VIVO

Caos en Comisión de Constitución | Keiko y Delcy | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

La situación presupuestaria de Colombia no es "sostenible" advierte el FMI: "La deuda alcanza el 60% del PIB"

Además del preocupante reporte, el Fondo Monetario Internacional anunció la visita de una misión a Bogotá con el fin de examinar opciones y estrategias junto al Gobierno.

La actualidad presupuestaria de Abelardo podría correr riesgo. Foto: AFP
La actualidad presupuestaria de Abelardo podría correr riesgo. Foto: AFP
Por
google iconLa República en Google

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la situación presupuestaria de Colombia se encuentra en un estado no sostenible. "El déficit primario es muy grande. Representa el 3,5% del PIB y sigue aumentando. Esta situación ni es sostenible ni viable", señaló Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del ente.

Ante la situación apremiante, la organización abrió la posibilidad de financiación para ayudar al país a reducir su deuda pública. Chalk detalló sobre el inicio de conversaciones con las autoridades colombianas y anunció el viaje de una misión del FMI que irá a Bogotá a inicios de noviembre para examinar diferentes opciones y estrategias.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

"Seguimos reflexionando sobre las modalidades de nuestro apoyo: asesoramiento en materia de política económica, asistencia técnica o, potencialmente, financiación del FMI", detalló la autoridad encargada.

Puedes ver

Nayib Bukele evalúa liberar de manera condicional al 50% de los presos que colaboraron con pandillas

lr.pe

El gobierno está muy comprometido

Si bien la autoridad alertó sobre la necesidad de que el país realice un esfuerzo concertado para reducir la deuda durante una conferencia de prensa en Bangkok, aseguró que el gobierno colombiano está muy comprometido con abordar la situación fiscal de la economía.

En esa misma línea, el Ministerio de Hacienda, que confirmó por su parte la visita de la misión del FMI a Bogotá, reveló que la visita buscará continuar las conversaciones sobre finanzas públicas y examinar posibles alternativas de apoyo. La consulta que englobará la reunión girará en torno al Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, un mecanismo de evaluación periódica a los países miembros.

Cabe indicar que en las previsiones actualizadas del grupo financiero, se espera que Colombia presente un crecimiento del 2,25% en 2026 y del 2,3% el año próximo, aunque, según comentó Chalk, la nación debería registrar uno mucho más rápido.

Presión en las cuentas públicas

De acuerdo con datos publicados por La República Colombia, la preocupación del ente internacional se da en medio de un déficit fiscal de 6,4% del PIB en 2025 y una proyección que apunta a que podría llegar a 7,2% al cierre de 2026.

Según se detalla, esta situación podría convertirse en una limitante para la actual administración al no permitir el correcto financiamiento de sus obligaciones debido al déficit primario, que mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno antes del pago de intereses de la deuda.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 15 de octubre de 2026

Por Carlin | 15 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carlos Mesía anuncia que solo habrá sesión de Constitución cuando se llegue a un consenso: "No vamos a volver a caer en este caos"

Mercedes Monmany: “El nazismo, como sistema destructor, odiaba a los judíos y comunistas”

Senamhi alerta por temperaturas de hasta 36 °C en 20 regiones y el Callao hasta el lunes 19

Mundo

Sinuano Noche, resultado del jueves 15 de octubre de 2026: número ganador y La Quinta

Este pequeño pueblo de España de 159 habitantes necesita trabajadores para varios oficios: albañiles, fontaneros, camareros y cuidadores de ancianos

Un italiano transformó un automóvil en el más estrecho del mundo: mide menos de 60 centímetros de ancho y entró en el récord Guinness

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Carlos Mesía anuncia que solo habrá sesión de Constitución cuando se llegue a un consenso: "No vamos a volver a caer en este caos"

''Evacúen sus casas desde ya'': Keiko Fujimori pide a población que vive cerca a ríos que ''alisten su mochila'' ante El Niño

Fracasó estrategia del estudio de abogados al que López Aliaga pagó S/97.5 millones