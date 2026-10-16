La situación presupuestaria de Colombia no es "sostenible" advierte el FMI: "La deuda alcanza el 60% del PIB"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la situación presupuestaria de Colombia se encuentra en un estado no sostenible. "El déficit primario es muy grande. Representa el 3,5% del PIB y sigue aumentando. Esta situación ni es sostenible ni viable", señaló Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del ente.

Ante la situación apremiante, la organización abrió la posibilidad de financiación para ayudar al país a reducir su deuda pública. Chalk detalló sobre el inicio de conversaciones con las autoridades colombianas y anunció el viaje de una misión del FMI que irá a Bogotá a inicios de noviembre para examinar diferentes opciones y estrategias.

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"Seguimos reflexionando sobre las modalidades de nuestro apoyo: asesoramiento en materia de política económica, asistencia técnica o, potencialmente, financiación del FMI", detalló la autoridad encargada.

El gobierno está muy comprometido

Si bien la autoridad alertó sobre la necesidad de que el país realice un esfuerzo concertado para reducir la deuda durante una conferencia de prensa en Bangkok, aseguró que el gobierno colombiano está muy comprometido con abordar la situación fiscal de la economía.

En esa misma línea, el Ministerio de Hacienda, que confirmó por su parte la visita de la misión del FMI a Bogotá, reveló que la visita buscará continuar las conversaciones sobre finanzas públicas y examinar posibles alternativas de apoyo. La consulta que englobará la reunión girará en torno al Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, un mecanismo de evaluación periódica a los países miembros.

Cabe indicar que en las previsiones actualizadas del grupo financiero, se espera que Colombia presente un crecimiento del 2,25% en 2026 y del 2,3% el año próximo, aunque, según comentó Chalk, la nación debería registrar uno mucho más rápido.

Presión en las cuentas públicas

De acuerdo con datos publicados por La República Colombia, la preocupación del ente internacional se da en medio de un déficit fiscal de 6,4% del PIB en 2025 y una proyección que apunta a que podría llegar a 7,2% al cierre de 2026.

Según se detalla, esta situación podría convertirse en una limitante para la actual administración al no permitir el correcto financiamiento de sus obligaciones debido al déficit primario, que mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno antes del pago de intereses de la deuda.