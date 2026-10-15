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Tiroteo en una escuela primaria de Oregon: las autoridades confirman "múltiples víctimas" y la muerte del sospechoso

La policía continúa investigando el incidente en Oregon, que ha generado conmoción en la comunidad y entre los medios. Se mantendrán actualizaciones a medida que se desarrolle la noticia.

Un tiroteo en una escuela primaria de Oregon deja múltiples víctimas, según la policía. Aún no se han revelado detalles sobre el número de afectados.
Un tiroteo en una escuela primaria de Oregon deja múltiples víctimas, según la policía. Aún no se han revelado detalles sobre el número de afectados. | Foto: Captura de X
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Un tiroteo registrado este jueves en una escuela primaria del estado de Oregon, en el oeste de Estados Unidos, dejó “múltiples víctimas”, según informó la policía. Las autoridades comunicaron el hecho durante una conferencia de prensa, aunque no precisaron cuántas personas resultaron afectadas.

El presunto autor del ataque falleció, pero todavía no se han esclarecido las circunstancias de su muerte. La información difundida hasta el momento tampoco detalla la identidad del sospechoso ni el motivo del tiroteo.

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La policía investiga quién disparó contra el sospechoso

Sheila Miller, portavoz del departamento de policía, señaló que los investigadores aún no han confirmado quién efectuó los disparos contra el presunto autor. “No tenemos confirmación todavía sobre quién disparó al sospechoso. Pudo haber sido un transeúnte”, declaró durante la comparecencia.

La funcionaria también confirmó la existencia de varias personas afectadas al afirmar. “En este momento, tenemos múltiples víctimas”, afirmó. Por ahora, el reporte disponible no especifica el número de heridos o fallecidos ni ofrece detalles sobre sus condiciones, mientras las autoridades continúan investigando lo ocurrido.

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