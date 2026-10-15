Policía reprime marcha en Argentina contra los recortes de Milei a la universidad pública y su financiamiento

Las fuerzas de seguridad de Argentina reprimieron con gases lacrimógenos a miles de manifestantes en Buenos Aires, quienes protestaban contra las políticas de Javier Milei

Las fuerzas de seguridad de Argentina reprimieron con gases lacrimógenos a miles de manifestantes en Buenos Aires, quienes protestaban contra las políticas de Javier Milei AFP

Las fuerzas de seguridad de Argentina reprimieron este jueves con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión a miles de personas que marcharon en Buenos Aires contra las políticas del Gobierno de Javier Milei y en defensa de la universidad pública. La protesta, denominada 5.ª Marcha Federal Universitaria, exigió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que otorgaría más recursos a los centros educativos, y la recomposición salarial de docentes y trabajadores no docentes.

La represión policial se desató a partir de un incidente ocasionado por un grupo de unos ocho encapuchados, que comenzó a romper mobiliario urbano y a arrojar objetos contra la valla que rodea el Parlamento. Pese a tratarse de un hecho aislado, los gases afectaron a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y familias que se movilizaban de manera pacífica.

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Las cámaras de televisión captaron el momento en que una de las bombas de gas impactó a una manifestante. "Me cayó la cosa del gas en la cabeza, no sé cómo estoy, tengo que ir al hospital", contó Andrea a los móviles que cubrían la protesta. Un camarógrafo del canal C5N recibió un golpe en el rostro cuando se acercó a uno de los alborotadores para preguntarle a qué grupo pertenecía.

Kicillof y sindicatos respaldan la protesta federal

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó a la movilización y cuestionó el rumbo económico del Ejecutivo nacional. "En un mundo en el que las principales potencias están cambiando las reglas y recuperando políticas proteccionistas e industriales, el DNU 70 y el ajuste a las universidades de Milei van a contramano de esa tendencia. Ningún país puede desarrollarse destruyendo sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación", afirmó.

La protesta contó con el apoyo de la CGT y el Frente de Sindicatos Unidos, además de organizaciones sociales, ambientalistas y activistas. De forma simultánea, se registraron marchas en La Plata, Córdoba, Rosario, Comodoro Rivadavia y la región del Nordeste. El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, también respaldó la jornada. "Milei está desmantelando capacidades que la Argentina tardó generaciones en construir", expresó.

Presupuesto 2026: recorte del 25% en educación

Para 2026, el Gobierno prevé gastos por 6,2 billones de pesos en educación superior. Esto representa un incremento del 5% real con respecto a 2025, pero se ubica un 25,3% por debajo de 2023, último año del Frente de Todos. Para igualar esos valores, el Ejecutivo debería invertir 8,3 billones este año. En los primeros 9 meses del año, el Gobierno desembolsó 4,2 billones en materia de educación superior, el 69% del presupuesto anual.

El salario docente debería aumentar 32% para cumplir con la ley. En septiembre de 2026, un docente auxiliar de primera con dedicación simple y 10 años de antigüedad percibió 421.236 pesos, según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). Esto implica una caída del 24,2% con respecto a noviembre de 2023. A principios de junio, el Gobierno y los gremios acordaron un aumento del 24,3% en dos cuotas, pero para cumplir con la Ley de Financiamiento el salario debería subir un 32% extra, hasta alcanzar los 556.000 pesos.

Denuncian infiltrados y violencia policial en el Congreso

En el acto central, la comunidad universitaria leyó un documento contra el Gobierno de Javier Milei. "El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y sistema republicano", advirtieron los organizadores. También exigieron la derogación del DNU 70/2023 y alertaron que las casas de estudio están en riesgo de no poder sostener sus actividades el próximo año.

Testigos de los incidentes informaron sobre posibles infiltrados. "No son de los nuestros", remarcaban. El diputado socialista Esteban Paulón apuntó contra el oficialismo. "Qué miedo le tienen a la calle. En un hecho inaudito hoy la represión estuvo en la calle y estuvo en el Palacio. Saliendo de la sesión nos gasearon en el hall del Congreso y cuando llegamos a la plaza siguieron los gases y la violencia policial", remarcó. El presidente del bloque del peronismo en Diputados, Germán Martínez, pidió que "paren con la represión innecesaria" y cuestionó que "toda manifestación de la gente termine con la violencia de la policía".

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, atribuyó los disturbios a "los mismos violentos de siempre" y sostuvo que "el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia". La sesión convocada por la oposición con el fin de tratar el DNU 70/2023 se cayó por falta de quórum, con 121 legisladores sentados y 136 ausentes.