Israel está siendo azotado fuertemente por la pandemia del coronavirus. Este este martes 19 de enero se reportó la cifra de contagios diarios más alta desde que inició la crisis sanitaria en marzo del 2020: más de 10.000 casos positivos.

Esta situación que atraviesa el país israelita conllevó a que las autoridades del Gobierno ordenaran un nuevo confinamiento el pasado 5 de enero de 2021. Se decretó el cierre de escuelas y de negocios no esenciales. Sin embargo, las cifras no han decrecido.

Según EFE y Europa Press, el Ministerio de Salud israelí detalló que en las últimas 24 horas hubo 10.021 infectados con la COVID-19. Asimismo, manifestó que hay 81.250 casos activos en el país (1.947 pacientes hospitalizados), de los cuales 1.114 se encuentran en estado grave o crítico.

Pese a que Israel tiene fuertes medidas restrictivas para combatir el coronavirus, los índices de morbilidad son altos en algunas zonas como por ejemplo en Beitar Illit, lugar en el que se registra 29% de positivos en las pruebas que se realizan.

Por otro lado, las autoridades sanitarias continúan con su campaña de vacunación para inmunizar a la población contra el SARS-CoV-2. El domingo 17 de enero comenzaron las inoculaciones a los mayores de 45 años.

Del mismo modo, el ministro israelí de Salud, Yuli Edelstein, comunicó que hasta el momento 2 185 289 personas ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y a 423.123 ya les aplicaron la segunda dosis.

Por otro lado, el último lunes 18 de enero, se dio a conocer que Israel compartirá información médica a cambio de vacunas provenientes de Pfizer.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo que este accionar servirá para desarrollar los planes de respuestas contra la pandemia. “Israel compartirá con Pfizer y con todo el mundo los datos estadísticos que ayudarán a desarrollar estrategias para derrotar el coronavirus”.

Finalmente, según el diario The Times of Israel, Netanyahu también expresó que podría extenderse el confinamiento. “Podríamos necesitar otro periodo corto y limitado de restricciones. En cualquier caso, no extenderemos el confinamiento más allá de dos semanas”, precisó el primer ministro israelí.