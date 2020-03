México: ¿qué temas tocó AMLO en la conferencia matutina del martes 10 de marzo de 2020?

El presidente López Obrador informó sobre los avances que viene realizando su gobierno en el sector salud. Además, aseguró que se ha ido masificando al personal médico, pues hay 80 mil personas laborando y no están contratados.

“Estamos levantando todo el sistema de salud para que se garantice el derecho a salud de todos los mexicanos”, añadió.

IMSS Bienestar, nuevos modelos se aplicarán en zonas rurales

Tras el informe de la titular del programa IMSS Bienestar, el Presidente dijo que se busca replicar este programa para llevar los servicios de salud en las comunidades rurales del país.

“Este programa es importantísimo, es el que nos sirve de modelo para mejorar y ampliar todo el sistema de salud en comunidades rurales, el programa IMSS Bienestar comenzó hace 40 años”, dijo AMLO.

Caída de la bolsa de valores no afectó del peso mexicano

Después de anunciar que luego de once años, la bolsa de valores ha caído en su máximo nivel, AMLO dijo que el peso resistió y que se tiene un fondo de estabilización del presupuesto.

"Ante la crisis que se generó en los mercados financieros por lo del coronavirus y la caída del petróleo ahí vamos, resistiendo. Logramos blindarnos, no se gastó más de lo que tenemos de ingresos. No se endeudó el país, por primera vez no creció la deuda pública, al contrario, bajó. Creció el monto de la reserva en 10 mil millones de dólares. 184 millones de dólares”, añadió.

Paro de Mujeres, una buena jornada

El jefe de Estado aseguró que su gobierno, reconoció las propuestas de las mujeres, aseguró que su gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho a disentir.

No hay crisis por coronavirus dice AMLO

El Presidente aseguró que en lo social y para atender la emergencia por el coronavirus hay recursos suficientes. "Afortunadamente son 7 casos hasta ahora, no tenemos que lamentar la pérdida de vidas y estamos atentos, todos los días se va a seguir informando, no hay problema de falta de presupuesto, tenemos recursos.

México compró 91 mdp en medicamentos oncológicos

Sobre los medicamentos contra el cáncer, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la empresa que surtía los medicamentos falló en el abasto por lo que el gobierno hubo de recurrir a los mercados internacionales.