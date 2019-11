Estados Unidos apoya al gobierno interno de Bolivia

Estados Unidos apoya al gobierno interino de Bolivia en la organización de elecciones “libres, justas e inclusivas” y pide a todos los bolivianos y a la comunidad internacional respaldar una transición pacífica en el país, dijo el jueves el secretario de Estado, Mike Pompeo.

“Los que participaron en las escandalosas irregularidades y la manipulación de los votos en las fallidas elecciones del 20 de octubre deben, por el bien de Bolivia, hacerse a un lado y dejar que los bolivianos reconstruyan sus instituciones”, señaló en un comunicado.

All countries deserve free, fair, transparent, & credible elections. The @OAS_official report on #Bolivia makes it clear that Bolivians were not given this chance. Stop the violence, hold elections, & work with @JeanineAnez & the transitional government to #BringDemocracyBack.