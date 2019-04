Ingeniera lideró equipo que obtuvo la primera imagen de un agujero negro

Este miércoles, un grupo de científicos de la Event Horizon Telescope (EHT) presentó la primera imagen real captada de un agujero negro. Este hecho dejó atónitos a la comunidad científica internacional y muchos en el mundo.

Sobre esta hazaña científica, se sabe que la fotografía del agujero negro se obtuvo a partir de una red de ocho telescopios ubicados en distintos puntos del mundo y que fue complementado por un algoritmo. Pero, ¿quién es la persona detrás de este sistema?

Se trata de la ingeniera del Instituto Tecnológico de Masachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), Katie Bouman, creadora del algoritmo que permitió ver la imagen que conmociona al mundo de la ciencia.

El equipo liderado por la científica, utilizó "toda la tierra como telescopio" para captar el agujero negro supermasivo, ubicado en el centro de la galaxia M87, a 53,3 millones de años luz de la Tierra. Además, con ayuda de ondas de radio se pudo traspasar el polvo galáctico.

“Al igual que las frecuencias de radio atraviesan las paredes, atraviesan el polvo galáctico. Nunca podríamos ver el centro de nuestra galaxia en longitudes de onda visibles porque hay demasiadas cosas entre ellas”, explicó Katie Bourman a MIT News.

Scientists have obtained the first image of a black hole, using Event Horizon Telescope observations of the center of the galaxy M87. The image shows a bright ring formed as light bends in the intense gravity around a black hole that is 6.5 billion times more massive than the Sun pic.twitter.com/AymXilKhKe