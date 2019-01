La vez que amante entregó al narcotraficante de las mil caras 'Chupeta'

Colombia fue la cuna de ‘Chupeta’, uno de los testigos en el juicio contra el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. A pesar de haber nacido en una familia pudiente y haber estudiado la carrera de Economía, decidió dedicarse al tráfico de drogas, para cumplir su sueño de ser multimillonario antes de los 30 años.

Antes de llegar a ser uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, Juan Carlos Ramírez Abadía era un joven graduado de una prestigiosa universidad de Bogotá, Colombia. A los 20 años estaba estudiando un posgrado, que abandonó para incursionar en el narcotráfico, y aún no conocía a Joaquín 'Chapo Guzmán’.

‘Chupeta’, llamado así por su familia debido al dulce rostro que tenía cuando era niño, no sabía que para sobrevivir en el mundo de la droga debería someterse a varias operaciones en el rostro, que luego, junto con su práctica de delatar a sus cómplices, lo hicieron conocido como ‘El colombiano de las mil caras’.

“General, pasó que me enamoré de ‘Chupeta’ y fui su pareja muchos años. Pero le voy a decir una cosa; me traicionó, me dejó y por eso quiero verlo arruinado”, dijo el novio abandonado del traficante de drogas de Colombia a través de una llamada a la Policía de Colombia.

El hombre que fue uno de los principales testigos contra el ‘Chapo Guzmán’, descrito como frío y calculador, fue encontrado por las autoridades de Estados Unidos gracias al testimonio de de su amante. Ambos se habían conocido en una cárcel de Palmira. El rencoroso amante de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’ había sido oficial de la Armada Nacional, en grado de corbeta, procesado por corrupción, según recogió Infobae.

El capo de la droga ‘Chupeta’ fue extraditado a Estados Unidos por el cargo de narcotráfico. Recibió 55 años de condena.