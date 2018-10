YouTube: empresario evitó brutal agresión machista pero víctima se rehusó a denunciar [VIDEO]

Max Weinbinder no fue indiferente ante la violencia machista, según se puede apreciar en video de YouTube. Cuando el dueño de un hotel cuatro estrellas situado en Menorca presenció que un hombre intentaba agredir a una mujer en las instalaciones de su local intervino. Sin pensarlo dos veces la defendió y, por ello, se llevó dos fuertes puñetazos en el rostro.

Tras unos minutos de pelea, Weinbider logró reducir al agresor él solo tal como se puede apreciar en el video que circula en YouTube. La recepción de su hotel fue el escenario del intento de agresión machista.

“Me ha dolido la boca dos días, pero los daños no han ido a mayores”, detalló en entrevista concedida al medio La Vanguardia. También señaló que su única preocupación era evitar que el hombre maltratara a quien creyó que era la esposa del agresor machista.

Violencia machista frustrada

Tras la difusión del video a través de YouTube se sabe que el agresor es un hombre que tenía orden de alejamiento de su esposa por maltrato. A pesar de esto, él la persiguió desde Inglaterra cuando ella intentaba desconectar unos días junto a sus hijos en Menorca. Los encontró en el hotel de Max Weinbinder un día después de que estos llegaron allí.

Sin embargo, el agresor pasó un día completo con su familia, pero poco a poco la violencia envolvió la relación. Fue entonces cuando empezaron a discutir y cuando de los insultos fueron subiendo de tono y entonces el empresario argentino intervino para detener la agresión.

Tras las escenas de violencia, la esposa intentó alejar de allí a los niños para que no fuesen testigos de la escena. Inmediatamente se llevaron al individuo a una sala apartada y procedieron a avisar a la Guardia Civil, pero el agresor intentó fugarse. Entonces, Max Weinbinder corrió tras él y logró capturarlo nuevamente.

La víctima decidió no denunciar

A pesar de que fue víctima de una agresión machista, la mujer se negó a presentar una denuncia contra su marido y la Guardia Civil no pudo actuar de oficio al no haber parte de lesiones. Ante dicho panorama, los agentes recomendaron a Weinbinder que él sí que podía denunciarlo por los dos puñetazos, pero decidió pactar con el agresor y no presentar cargos a cambio de que este abandone la isla de Menorca.