Luisito Comunica, famoso influencer mexicano, ha causado controversia tras asistir a las protestas contra la gentrificación en Ciudad de México. El youtuber terminó siendo escoltado por la policía, ya que muchos de los manifestantes se mostraron en su contra, gritándole ''Ch*ng* tu madre Luisito'' y acusándole de ser parte del problema.

Él recurrió a su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre los hechos. Luis Arturo Villar contó que él estuvo en la manifestación ''por mera casualidad'', y que se ''sacó de onda'' al ser abucheado y recibido con hostilidad por parte de las personas. Sin embargo, vídeos también lo mostraron saludando a fans que le pidieron fotos y autógrafos.

¿Qué es la gentrificación y por qué acusan a Luisito de participar?

La gentrificación puede ser definida como un proceso urbano en el cual una localidad se torna más moderna o cara, lo cual genera que los antiguos residentes deban hallar otro lugar para vivir.

Los mexicanos culpan principalmente a los estadounidenses que han llegado a quedarse en la ciudad, lo cual habría impactado en alquileres de vivienda menos accesibles, así como la subida general de precios en el costo de vida.

Según algunos manifestantes, el influencer sería parcialmente responsable, ya que tiene negocios de comida en la zona con costos más enfocados en un público extranjero y convirtiéndola en destino de consumo. Por ello, le habrían gritado: “¡Eres parte de la gentrificación!”.

En sus descargos, Comunica agregó: “Iba caminando por la calle y me encuentro a un grupo de manifestantes, me acerco y resulta que era una manifestación anti gentrificación; estaban gritando ‘A la verg* los gringos, a la verg* las rentas’ y me metí de chismoso”.

Mexicanos protestan por los inmigrantes estadounidenses

Los ciudadanos alzaron su voz de protesta, principalmente de aquellos provenientes de las colonias de:

Juárez

Condesa

Roma

Obrera

Doctores

Si bien las manifestaciones empezaron siendo pacíficas, rápidamente la situación en el Parque México escaló, y se dieron instancias de violencia y vandalismo en las calles.

En redes sociales, las reacciones han sido mixtas. Algunos defienden a los extranjeros de EE.UU. y a Luisito Comunica, pues alegan que tiene derecho a vivir donde deseen, además de culpar al sistema y al negocio inmobiliario por el problema estructural.

Otros expresaron su dura crítica en X: “No se trata de que no vivas en la ciudad, sino de entender el impacto que tu presencia tiene en comunidades vulnerables”.

