Cientos de ciudadanos mexicanos han salido a protestar a las calles. ¿El motivo? La gentrificación en el país, especialmente en la zona metropolitana de Ciudad de México. Los manifestantes denuncian que inmigrantes estadounidenses han llegado para aprovecharse del costo de vida reducido, además de impactar negativamente en los precios de los alquileres de vivienda.

En respuesta a estas movilizaciones, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS), bajo la administración Trump, ha emitido un comunicado en su cuenta oficial de X, donde exhortan a los indocumentados de la nación a ''autodeportarse'', usando la aplicación CBP Home si desean participar de la protesta en México.

DHS agregó un video de las protestas en Ciudad de México.

¿Por qué hay protestas en Ciudad de México? Gentrificación

Las manifestaciones comenzaron el 4 de julio, que coincidió con el Día de la Independencia en EE.UU. El sentimiento de los mexicanos es que la inmigración de estadounidenses ha generado que el precio de los alquileres de casas y apartamentos aumente, y se da en un contexto donde el presidente Donald Trump ha intensificado su ofensiva migratoria.

En el vídeo que añadió el DHS, se mostraron violentas escenas de negocios y edificios vandalizados. También compartieron un segundo tuit que dice ''Oh'', y cita dos fotos con carteles que rezan ''No es tu casa'' o "Pay taxes, learn spanish, respect my culture (paga impuestos, aprende español y respeta mi cultura).

El gobierno de Trump aprovechó para criticar sutilmente las manifestaciones.

Otras personas llevaban carteles con frases como:

"México para los mexicanos"

''Vivienda digna para los mexicanos''

"Gringo go home" (gringo vete a casa)

Las autoridades de Ciudad de México rechazaron los actos de violencia y mensajes de odio contra los estadounidenses. No se han reportado detenciones.

¿Cómo funciona la autodeportación de EE.UU. con CBP Home?

Bajo el segundo mandato de Trump, se han implementado las 'autodeportaciones' con el uso de la app CBP Home, anteriormente CBP One, creada en la era Biden para que los inmigrantes pudieran ingresar al país.

Este es un esfuerzo del mandatario republicano para acelerar las expulsiones de indocumentados y no tener que pasar por el proceso de arresto migratorio, un posible juicio y la deportación forzosa.

En cambio, ofrece a los inmigrantes que salgan de EE.UU. voluntariamente, con el incentivo monetario de US$1.000 y asistencia en el viaje de retorno. El gobierno también promete un futuro reingreso a la nación de manera legal.

