Valeria Márquez, una influencer mexicana, fue asesinada mientras realizaba un 'En Vivo' en TikTok. Su trágica muerte estremeció al mundo de los creadores de contenido y a México. Su caso aún continúa con las investigaciones, pues al ser mediático, la Policía no revela información de los avances.

Sin embargo, se ha filtrado un audio en el que presuntamente se escucha la voz de Valeria en el que realiza revelaciones impactantes de su entorno personal al mencionar la cercanía que tenía con un sujeto conocido.

¿Qué se sabe de la muerte de Valeria Márquez?

No tardaron en surgir especulaciones sobre la muerte de la 'güerita', como la llaman sus conocidos. Asimismo, los internautas comenzaron a cuestionar el comportamiento de Erika, amiga y colaboradora del salón de belleza de la influencer.

Tras el paso de las horas, Erika solicitó a los seguidores de Valeria que la desvincularan de las acusaciones sobre el asesinato, ya que enfrentaba el dolor por la pérdida de su amiga. No obstante, las instituciones competentes incluyeron a Erika y a Vivian, otra persona cercana a Márquez, en la investigación para identificar al o a los presuntos responsables del caso.

Ante las irregularidades en el caso y la aparente falta de avances o conclusiones por parte de las autoridades competentes, y debido a que se ha convertido en un asunto mediático, comenzó a difundirse en TikTok un audio que podría ser clave para la investigación.

¿Qué dice Valeria Márquez en el audio?

La grabación resultó inquietante, ya que la muerte de Valeria se vinculó sin pruebas con personas del crimen organizado y su exnovio. En el audio, una voz similar a la de Valeria denuncia haber sufrido abusos y maltratos psicológicos por parte de su expareja.

"Me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban las mujeres que ya habían pasado por muchas manos, que una dama no anda de cama en cama y que yo era de esas. Me dijo que le daba asco saber con cuántos me había acostado; que yo no valía la pena para presentarme con sus amigos; que cómo iba a darme su apellido si yo ya estaba reciclada... y yo ahí como pendeja, creyendo que me amaba, aguantándole sus desplantes, su control, hasta sus celos, para que al final me tratara como si fuera basura", asintió la voz.

Ante esta presunto prueba, las autoridades no descartan que se tratase de inteligencia artificial, ya que ha existido otros "hallazgos" falsos. La familia, amigos y seguidores de Valeria exigen justicia.

