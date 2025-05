Feminicidio de la influencer Valeria Márquez: ‘El Chuyón’ se defiende y apunta contra la desinformación

En México, en medio de la turbación por el cruel asesinato de Valeria Márquez, la imagen del periodista Jesús Hernández se difundió en redes sociales señalándolo como presunto autor del feminicidio. El periodista deportivo, conocido como ‘El Chuyón’, rechaza cualquier vínculo con el caso de la influencer Valeria Márquez y critica la difusión de su imagen en redes sociales por generar desinformación y afectarlo personalmente.

Estos contenidos y rumores infundados se hicieron virales y desataron una ola de desinformación en los medios de comunicación, incluso en el medio internacional BBC Brasil. El periodista denunció ser víctima de acoso digital y amenazas. “Recibí unos 5000 mensajes, amenazas, ‘te vamos a encontrar, te vamos a buscar’. Soy un periodista deportivo", relató durante una entrevista.

‘El Chuyón’ niega vínculo con el caso y denuncia ataques en su contra

De acuerdo con Infobae, la imagen de Jesús Hernández comenzó a circular en medios y redes sociales junto a mensajes que lo vinculaban sin pruebas al crimen de Valeria Márquez. Esta asociación generó una ola de ataques en línea que, según sus propias palabras, han puesto en peligro tanto su seguridad como la de su familia.

“Quiero dejar en claro que no tengo ninguna relación con el lamentable hecho. Me están atacando sin fundamentos. Esto no fue un meme”, declaró enfáticamente el periodista deportivo en el material difundido. Hernández también señaló que se han usado recursos gráficos, como capturas alteradas de noticias, para amplificar el daño a su imagen.

El periodista también reprobó y cuestionó el accionar de los medios de comunicación y creadores de contenido que compartieron la información sin verificar su veracidad. “No todo lo que se comparte en internet es cierto. Están monetizando con mi imagen, con un caso tan delicado como este”, advirtió. Además, apuntó contra Facebook y X (exTwitter) porque las fake news "podrían generar algo grave".

El caso de Valeria Márquez: hallan sin vida a la influencer y señalan como sospechoso a su exnovio

Valeria Márquez fue hallada sin vida el pasado 11 de mayo. La influencer de TikTok fue asesinada en su salón de belleza en Jalisco y el hecho qconmociona a la comunidad local e internacional. Según Infobae, las primeras líneas de investigación apuntan a que el feminicidio estaría relacionado con su exnovio, líder del cartel de droga 'Jalisco Nueva Generación', aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial que confirme esta hipótesis.

La joven, de 23 años, contaba con una creciente base de seguidores en redes sociales, donde compartía aspectos de su vida personal, incluyendo detalles sobre su hija y sus rutinas en el colegio donde estudiaba. El caso ha sido cubierto por medios internacionales, como BBC Brasil, y hainiciado una intensa conversación pública en plataformas digitales, en parte impulsada por figuras como el presentador Javier Ceriani, quien ha abordado el tema en sus emisiones.