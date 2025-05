Julia Paredes, la enfermera que recorre a caballo la sierra de Chihuahua para llevar vacunas a comunidades alejadas

Julia Paredes López es una enfermera ha dedicado más de 30 años a la salud pública en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, México, enfrentando las difíciles condiciones geográficas para garantizar la inmunización de poblaciones indígenas y rurales.

Su trabajo como supervisora estatal del Programa de Vacunación Universal en Chihuahua la ha llevado a atravesar montañas y ríos para llegar a quienes más necesitan atención médica. La vocación de Julia nació tras presenciar una epidemia de sarampión en su juventud, lo que la motivó a luchar contra enfermedades prevenibles a través de la vacunación. Hoy, continúa su misión con un compromiso inquebrantable.

A Julia le gustaría ser recordada como la enfermera que llevaba un termo de vacunas por las calles. | Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Julia Paredes, enfermera contra el olvido

Originaria de Cerro Colorado, municipio de Batopilas, Paredes creció en un entorno de escasez médica. Su conexión con la salud pública comenzó a los 16 años, cuando asistía a un médico pasante en su pueblo. A los 17, vio morir a niños por una epidemia de sarampión en Loreto, Chihuahua, pues no recibían vacuna. “La muerte estaba presente a cada minuto y la gente estaba tirada, contagiada de sarampión, sobre todo los niños, los más indefensos, por falta de algo tan esencial como son las vacunas”, recordó.

Desde entonces, su objetivo ha sido inmunizar a todos, sin importar cuán lejos estén. Julia ha recorrido la Sierra Tarahumara a caballo, enfrentando lluvias, trochas y climas extremos. "Me vestía de tarahumara, me iba a las comunidades indígenas y mestizas; a veces era caminando, pero también a caballo, cargando en termo", explica. Para brindar atención, aprendió palabras en lengua rarámuri y tejió lazos tan fuertes que ha sido madrina de bautizo de 25 niños.

Vacunas y esperanza en Chihuahua

En 1991, Julia caminó una jornada completa hasta la comunidad de Las Papas ante un posible caso de poliomielitis. Al llegar, tomó muestras, vacunó a 15 niños y estableció un cerco sanitario. El diagnóstico resultó ser una intoxicación por la hierba “cacachila”. Ella recolectó hierbas y pidió análisis de laboratorio. “Pregunté qué comían, recolecté hierbas y las mandé al laboratorio, y fue así como se descubrió qué hierba había provocado la parálisis”, dijo en una entrevista para la OPS.

Su vida ha estado marcada por caminatas interminables y valentía. “Los niños corrían y decían ‘ahí viene la Julia’… sabían que les llevaba una esperanza y que no se iban a enfermar”, comentó. También ha salvado vidas con profilaxis antirrábica. “Atendí pacientes que fueron agredidos por murciélagos, zorrillos u otros animales. Me hablaban por radio y yo iba hasta donde estaban”, agregó.

El legado de Julia Paredes

A sus 50 años, Julia Paredes sigue activa, firme en su convicción que las vacunas salvan vidas. “Saber que una vacuna les podía salvar la vida fue algo que me inquietó, algo que me hizo que me enamorara y hasta la fecha me tiene aquí”, dijo. En 30 años, ha visto cómo las vacunas en Chihuahua llegaron hasta las regiones más lejanas.

“Por eso, me gustaría que me recordaran con un termo de vacunas por las calles, platicando con la gente y diciéndoles que las vacunas salvan vidas”, señaló.