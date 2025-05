Fiscalía de Tamaulipas confirma que los cinco cadáveres calcinados encontrados en Reynosa son los integrantes de Grupo Fugitivo

La Fiscalía de Tamaulipas en México ha confirmado que los cinco cuerpos calcinados encontrados en Reynosa corresponden a los integrantes del Grupo Fugitivo. Tras realizar una serie de pruebas forenses, la dependencia estatal identificó a las víctimas como Francisco Xavier Vázquez Osorio, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, Livan Edyberto Solis de la Rosa, Víctor Manuel Garza Cervantes y José Francisco Morales Martínez. Las autoridades detallaron que los cinco hombres eran conocidos por su vinculación con actividades criminales en la zona.

Los cadáveres fueron localizados el pasado 27 de mayo, y su hallazgo desató un operativo conjunto entre la Fiscalía de Tamaulipas y otras agencias federales. De acuerdo con las investigaciones preliminares, los cuerpos fueron dejados en un predio del municipio de Reynosa, presuntamente como parte de una confrontación entre grupos criminales rivales.

Hallazgo de los cuerpos

La Fiscalía de Tamaulipas informó que, luego de realizar pruebas forenses, entre ellas análisis de ADN y huellas dactilares, se logró la identificación de los cinco cuerpos. Las autoridades señalaron que el estado de los cadáveres dificultó la identificación visual, pero que los estudios científicos confirmaron la identidad de los miembros del grupo fugitivo.

A pesar de que las investigaciones continúan, las autoridades no han emitido información sobre el posible motivo detrás de este hecho. Sin embargo, el caso ha generado especulaciones sobre las posibles tensiones internas dentro del grupo fugitivo y su relación con otros eventos violentos en la región. La Fiscalía de Tamaulipas sigue realizando entrevistas con testigos y familiares de las víctimas para obtener más detalles.

Muerte de los integrantes del Grupo Fugitivo

El Grupo Fugitivo al que pertenecían las víctimas no había sido relacionado de forma directa con el crimen organizado, aunque su búsqueda por parte de las autoridades había generado atención. De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, se sabe que estos individuos habían sido objeto de investigaciones relacionadas con su implicación en diversos incidentes en Reynosa. No obstante, las autoridades no han confirmado su vinculación con alguna organización criminal.

Los miembros de este grupo musical eran conocidos por haber tenido varios contactos con la policía y las autoridades locales, aunque no existe evidencia suficiente que los vincule con actividades ilícitas organizadas. Este hecho hace que el caso siga siendo objeto de análisis y de vigilancia por parte de la Fiscalía de Tamaulipas y otras dependencias de seguridad en la región.