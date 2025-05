¿Qué pasó con Alana Flores? Boxeadora y creadora de contenido rompe su silencio tras ser hospitalizada luego de ser víctima del "deep fake"

La creadora de contenido y boxeadora Alana Flores tuvo que ser hospitalizada luego que se pusiera en riesgo su estabilidad emocional y física tras la difusión de una imagen íntima falsa, generada por inteligencia artificial, conocida como "deep fake".

Flores utilizó sus redes sociales para aclarar que la imagen que circula no es real, enfatizando que se trata de un montaje digital donde usaron su rostro sin consentimiento. La también presidenta del equipo de futbol Raniza FC se mostró firme en denunciar a los responsables, mientras confesó el peso que esta situación ha significado para su salud mental y emocional, afectando incluso su confianza para continuar con sus proyectos.

Tras el "deep fake", Alana Flores tuvo una crisis emocional

Alana Flores explicó que la viralización de esta imagen falsa le generó un caos emocional que le resultó difícil de controlar. Aunque ya había enfrentado situaciones similares en el pasado, esta vez el impacto fue mucho mayor debido al alcance y la viralidad del contenido. Reconoció sentirse frustrada y desamparada frente a esta situación que afecta su imagen y reputación sin fundamento alguno.

"Es una imagen que no soy yo, es una imagen en la que utilizaron mi cara y está siendo alterada porque esa imagen no es real, nunca me la tomaron y nunca pasó", dijo. La creadora de contenido reveló que, pese a recibir atención psicológica y psiquiátrica, esta crisis la llevó a buscar ayuda médica urgente en un hospital. "Me hace sentir mucho coraje e impotencia estar en esta situación porque ya no sé qué hacer", agregó.

Resiliencia y determinación de Alana Flores

A pesar de la difícil situación, Alana Flores mantiene una actitud de lucha y determinación para no dejar que esta experiencia la derrumbe. Reafirmó que seguirá adelante con sus dos próximas peleas de boxeo, así como con su compromiso en el equipo de futbol y su actividad como creadora de contenido. Su enfoque en cumplir sus sueños y metas se convierte en un motor para superar la adversidad.

"No tengo por qué defenderme de mentiras, pero tampoco las voy a dejar pasar. Tengo dos peleas de boxeo en las cuales enfocarme y no me voy a dejar derrumbar", comentó.