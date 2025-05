Atención, jubilados y pensionados de México: el SAT podría visitar tu casa por estas razones y en cualquier momento

Pese a que hayas presentado correctamente la declaración anual SAT, muchos jubilados y pensionados podrían ser objeto de una visita derivada de parte del SAT en tu domicilio particular. Esta acción, que las autoridades fiscales están facultadas para ejecutar, es parte de los mecanismos de verificación contenidos en la fiscalización, hecho que permite garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales que hay que formalizar en México.



El SAT 2025 ha potenciado sus esquemas de revisión, aunque haya recibido informes de los contribuyentes que aparentan estar en una óptima situación fiscal. Los procesos de auditorías en materia fiscal y las revisiones en domicilio particular han incrementado, incluso, para las personas retiradas que reciben pensiones, o se encuentran bajo algún régimen de dispensa parcial, lo cual quiere decir que el fisco mexicano podría pedirte una comprobación directa en el propio domicilio, aún adjuntando tu informe de forma correcta y puntual.

Revisión del SAT 2025: ¿por qué podrían visitarte en casa aun después de declarar?

En el caso de jubilados y pensionados, el SAT contribuyentes ha identificado que, en ciertos escenarios, hay ingresos no reportados correctamente o percepciones adicionales que no se incluyen en la declaración. Por lo tanto, si el sistema detecta incongruencias, omisiones o datos que no concuerdan con lo reportado por otras entidades, como bancos o instituciones de seguridad social, puede iniciar una verificación fiscal SAT.

De acuerdo con información publicada recientemente, la revisión del SAT 2025 no requiere un aviso previo inmediato. Los visitadores se presentan con una orden oficial y pueden solicitar acceso a documentos, estados de cuenta, comprobantes de ingresos y cualquier otro registro que justifique las percepciones declaradas. Además, si el contribuyente se niega a colaborar, se podrían imponer multas SAT por obstrucción.

Derechos del contribuyente y postura ante medidas fiscales

La legislación fiscal garantiza a los ciudadanos ciertos derechos durante una auditoría fiscal, incluyendo la asistencia de un contador o representante legal durante la visita, así como la posibilidad de impugnar cualquier resolución que se derive de la revisión. Sin embargo, expertos recomiendan mantener la documentación en orden y facilitar la información solicitada para evitar sanciones adicionales.

En este contexto, el diputado Sergio Gutiérrez Luna expresó su posición ante el reforzamiento de estas medidas, destacando la importancia del diálogo como vía para atender preocupaciones ciudadanas. “En México hemos sostenido incansablemente que la respuesta a las dificultades y problemáticas en las naciones debe ser siempre el diálogo, sin embargo, esto no impide que nos expresemos en contra de propuestas que lesionan gravemente el bienestar de las familias y las personas”, sostuvo Gutiérrez Luna.