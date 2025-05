Temblor en México hoy, lunes 5 de mayo: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

Un nuevo sismo tuvo lugar en México el lunes 5 de mayo, específicamente en Oaxaca, de acuerdo con el reporte del SSN La constante actividad sísmica registrada en México no es un fenómeno aislado, sino parte de una constante que define gran parte del territorio. Instituciones como el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y el Servicio Geológico de EEUU (USGS) efectúan un monitoreo constante de los temblores y garantizan la información de datos precisos para mantener informada a la población ante cualquier evento sísmico.

La frecuencia de los movimientos telúricos se debe a que México se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja donde varias placas tectónicas se juntan y están en constante fricción. Ese movimiento genera una enorme cantidad de sismos y actividad volcánica. Por eso, regiones como Chiapas, Guerrero y Oaxaca son algunas de las más propensas a registrar movimientos de gran magnitud.

¿Cuál fue el último sismo en México hoy, 5 de mayo?

Este lunes 5 de mayo de 2025, México fue sacudido por un sismo de magnitud 4.2, cuyo epicentro se localizó en Crucecita, Oaxaca. El temblor, registrado a las 1:37 p.m. (hora local), es otro recordatorio de la constante actividad sísmica que afecta al país. Afortunadamente, este movimiento telúrico fue de baja intensidad.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) detalló que el sismo ocurrió a una profundidad de 61.8 kilómetros y a unos 22 km al noreste de Crucecita. Aunque no se reportaron alertas previas, el evento forma parte de la actividad sísmica habitual en la región, que se encuentra en el Cinturón de Fuego, una zona de alta actividad tectónica que afecta a gran parte de América Latina.

El Cinturón de Fuego: ¿qué es y cómo influye en la actividad sísmica de México?

México, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, es propenso a constantes movimientos sísmicos debido a la interacción de varias placas tectónicas. La nación mexicana se encuentra en la confluencia de cinco placas principales: la placa de Cocos, la placa del Pacífico, la placa de Rivera, la placa Norteamericana y la placa Caribe. La actividad en esta región, que abarca desde Chile hasta Japón, genera una gran cantidad de terremotos y erupciones volcánicas.

El Cinturón de Fuego es una de las zonas sísmicas más activas del planeta, y México, al estar ubicado en su centro, sufre la liberación de tensiones tectónicas de forma frecuente. La fricción entre las placas tectónicas provoca movimientos como el sismo registrado en Oaxaca, que, aunque no fue de gran magnitud, recuerda la necesidad de mantener una constante preparación en las zonas más vulnerables. La cercanía de estados como Oaxaca, Chiapas y Puebla a este cinturón hace que sus habitantes estén expuestos a posibles sismos más fuertes en el futuro.

¿Qué es el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) y cómo funciona?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) sigue siendo una herramienta crucial en la gestión de la seguridad en regiones propensas a sismos, es una red de sensores que monitorea la actividad sísmica en las regiones más expuestas de México, como la costa del Pacífico y el centro del país. El sistema está diseñado para detectar temblores y emitir advertencias con anticipación en zonas de alto riesgo. Si se superan ciertos umbrales, el SASMEX emite una alerta con un tiempo de anticipación de entre 30 y 60 segundos, permitiendo a la población tomar precauciones

Establecido en 1991, el sistema cuenta con 97 estaciones sísmicas ubicadas en varios estados del país. Aunque ha sido eficaz en prevenir víctimas mortales, se están llevando a cabo esfuerzos para ampliar su cobertura y mejorar su precisión. Recientemente, se han realizado pruebas con tecnologías como el "cell broadcast", que permite enviar alertas sísmicas directamente a los teléfonos móviles sin necesidad de conexión a internet.

¿Cuándo fue el último terremoto en México?

El terremoto más fuerte registrado en México ocurrió el 12 de mayo DE 2024, con una magnitud de 6.2 en la escala de Richter. Su epicentro se localizó en la costa de Chiapas, aproximadamente a 76 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

A pesar de la potencia del sismo, no se reportaron víctimas mortales ni daños importantes en las infraestructuras. No obstante, se produjeron varias réplicas, siendo la más fuerte de magnitud 4.6. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantuvo un monitoreo constante de estos movimientos secundarios, que, afortunadamente, no causaron efectos graves.