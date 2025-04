Influencer denuncia públicamente a actor de Televisa y lo acusa de haber intentado abusar de ella cuando tenía 16 años

Fer Altuzar, influencer y conductora mexicana, dio a conocer un testimonio en el que acusa al actor Diego Amozurrutia de un intento de abuso cuando ella tenía apenas 16 años. La denuncia se realizó en el programa de entrevistas Tenemos una cita, disponible en YouTube, y desato una fuerte reacción en redes sociales. La joven relató que el episodio ocurrió cuando ambos eran estudiantes del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

La historia fue contada con detalle durante la conversación, en la que Altuzar explicó cómo una invitación terminó en una experiencia traumática. El nombre de Amozurrutia se volvió tendencia en redes sociales pocas horas después de la publicación del video. Hasta ahora, el actor no ofreció comentarios sobre lo relatado. La situación provocó un nuevo debate público sobre los abusos de poder dentro de la industria del entretenimiento en México.

Fer Altuzar relata intento de abuso en motel ubicado en Tlalpan

Según lo relatado por la influencer, durante su adolescencia recibió una invitación del actor para asistir a una supuesta posada. Amozurrutia la recogió en su vehículo, donde llevaba una caja con pastillas. Le ofreció una, insistiendo para que la consumiera. Ella rechazó tomarla y, posteriormente, él la condujo hasta un motel en la zona de Tlalpan, asegurando que ahí tendría lugar la celebración.

Al llegar, una empleada del lugar confirmó que no había ningún evento reservado. En ese momento, Altuzar comprendió que algo no estaba bien. El actor intentó llevarla a la fuerza hacia una de las habitaciones, sujetándola del brazo. La joven logró alejarse y contactó a una amiga, quien le envió un vehículo de transporte. Amozurrutia decidió acompañarla en el trayecto, donde continuó ejerciendo presión para besarla. Al ser rechazado, reaccionó molesto y le dijo: “A mí nadie me hace eso”.

Reacciones en redes sociales tras acusación contra actor de Televisa

El testimonio provocó una rápida reacción en redes sociales. Numerosas personas expresaron su apoyo a la influencer, mientras que otras exigieron una postura clara por parte del actor. Hasta ahora, Diego Amozurrutia no emitió ninguna respuesta oficial, ni por redes sociales ni a través de sus representantes. La falta de pronunciamiento incrementó la presión mediática sobre el caso.

Organizaciones feministas también se sumaron al respaldo hacia Altuzar, al tiempo que destacaron la importancia de visibilizar este tipo de experiencias. Algunos colectivos solicitaron a Televisa revisar sus protocolos internos de prevención del acoso. Mientras tanto, en redes continuó la conversación sobre la necesidad de escuchar a las víctimas y fomentar un entorno seguro dentro del sector artístico.

Abuso en el medio artístico mexicano vuelve al centro del debate

La denuncia revivió una discusión que ya lleva años en curso: la falta de protección para jóvenes dentro de la industria del entretenimiento. Casos como el de Altuzar exhiben relaciones de poder desiguales y estructuras que no siempre actúan en defensa de los más vulnerables. La industria ha enfrentado múltiples señalamientos similares, pero las medidas implementadas continúan siendo insuficientes.

Especialistas en derechos humanos advierten sobre la urgencia de protocolos que incluyan atención legal y acompañamiento psicológico para quienes decidan denunciar. Además, recalcan que la exposición pública no debe reemplazar el seguimiento judicial, sino complementarlo. El caso también evidenció la importancia de plataformas digitales como canal para romper silencios y construir redes de apoyo.