Un bebé de 7 meses llamado Liam falleció el martes pasado mientras se encontraba bajo la supervisión de la guardería 'Little Explorers Education Center', ubicada en la Ciudad de Hidalgo, en México. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

En la casa de Beatriz aún permanecen los juguetes, la comida y los pañales de Liam, pero ya no se encuentra él. Según relató Beatriz, el bebé murió entre la 1:00 y las 3:30 de la tarde. La mujer trabajaba cerca de la guardería de su hijo, por lo que pudo ver a la policía y a los paramédicos llegar al lugar del suceso.

Menor había sufrido problemas respiratorios horas antes de fallecer

Beatriz comenta que Liam presentó tos y no descansó bien la noche anterior. En la mañana del martes, lo llevó al hospital, donde el niño dio positivo a virus respiratorio sincitial (VSR) y recibió nebulizaciones y antibióticos. La mujer asegura que Liam estaba estable y no tenía síntomas preocupantes, por lo que, tras ser dado de alta, lo llevó a la guardería alrededor de la 1:00 de la tarde.

“Allí en la guardería había bomberos, policías y ambulancias. Todos estaban presentes. Me pareció extraño, y pensé: ‘Algo le pasó a un bebé, espero que no haya sido el mío’. Vi cómo una joven le realizaba RCP y luego dejó de hacerlo. Pensé lo peor… mi bebé ya le había pasado algo”, expresó Beatriz.

Autoridades buscan esclarecer muerte del menor en guardería

Las autoridades están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer la muerte del bebé. La policía de Hidalgo, por su parte, confirmó que recibieron una alerta a las 3:00 pm y trasladaron a Liam al hospital, señalando que el proceso de investigación continúa.

Asimismo, la guardería 'Little Explorers Education Center' emitió un comunicado en el que informa que no ofrecerán declaraciones por el momento y expresó su solidaridad con la familia del pequeño.

Por otro lado, Beatriz, madre del bebé, relató: “Fui y lo vi, le estaban realizando RCP, pero mi bebé no reaccionaba. Me decían que le hablara, pero él ya estaba muy frío, morado, azul. Tenía marcas en su pancita y en sus piernas. Era lo único que tenía. Me apagaron la luz en el daycare”.