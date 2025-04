¿Dónde se registró el último sismo en México hoy, jueves 17 de abril del 2025? Revisa los datos oficiales del movimiento telúrico más reciente, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Debido a su posición en el Cinturón de Fuego del Pacífico, México se encuentra en una de las zonas más sísmicamente activas del planeta, lo que lleva a las autoridades a mantener un monitoreo constante.

A continuación, revisa el informe sísmico más reciente: la hora precisa del sismo, su magnitud, profundidad y la localización del epicentro, todo basado en los últimos datos proporcionados por el SSN.

Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo registrado recientemente ocurrió en la madrugada en Michoacán. Se trata de un sismo de magnitud de 4,2 a 60 kilómetros al noreste de las Guacamayas. La profundidad fue de 10 km, con una latitud y longitud de 18.442° y -101.863°, respectivamente.

