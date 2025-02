Una mujer de nacionalidad española fue grabada mientras expresaba su descontento hacia México durante un trayecto en un autobús del transporte público en la Ciudad de México. La situación generó incomodidad entre varios pasajeros, quienes no dudaron en confrontarla por sus comentarios.

Un video, capturado por un pasajero y difundido en redes sociales, muestra a una mujer extranjera ubicada cerca de la puerta trasera de un camión, justo en el instante en que la tensión comenzó a intensificarse. La grabación ha generado gran interés y debate entre los usuarios, quienes comentan sobre la situación que se desarrolla en el clip.

Extranjera respondió a pasajeros con polémico comentario

El incidente se originó durante una acalorada discusión entre la mujer y un hombre, en la que ella afirmó no sentirse intimidada. En un momento de la confrontación, destacó que si fuera mexicana, quizás podría asustarla. “Yo no me voy a callar”, expresó con firmeza, mientras otra pasajera intervino en la conversación.

Una pasajera instó a una mujer extranjera a calmarse, señalando que un hombre había sido el causante de su malestar. No obstante, la pasajera aclaró que ninguna de las mujeres presentes la había ofendido, refiriéndose a un comentario que había realizado sobre la sumisión de las mexicanas. Este intercambio evidenció la tensión y las diferencias culturales en la percepción de las interacciones entre los géneros.

Extranjera reacciona con enojo ante reclamo de pago de pasaje

La extranjera expresó su malestar tras ser informada de que le faltaban dos pesos para completar el pago de su pasaje. En medio de la situación, otra mujer intercedió, afirmando que ninguna de las presentes la había ofendido y cuestionando su comentario sobre no sentirse a gusto en México.

La mujer española insistía en que no se callaría, subrayando su determinación de llegar a su destino. La situación se tornó tensa cuando otra pasajera, visiblemente frustrada, expresó su enojo debido a que el camión no avanzaba, ya que se estaba a la espera de que la mujer completara el pago de su pasaje.

“Ya bájate, órale; bájate cul****. Que no le gusta México y está gritando tonterías… y si no te gusta vete de este país porque nadie te faltó al respeto”, expresó una mujer que bajó a la extranjera tras empujones del camión.