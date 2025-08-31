Resultados Lotería Nacional de Costa Rica HOY, 31 de agosto: transmisión por YouTube con los números del Sorteo Extraordinario
Se juega el Sorteo Extraordinario Afrodescendiente de la JPS. Todos los resultados de la Lotería Nacional de Costa Rica estarán en Instagram y la página web oficial. Hay un premio mayor de 640 millones.
- Lotería Nacional de Costa Rica del domingo 24 de agosto: qué salió, premio mayor y resultados del sorteo 4864, según la JPS
- Gran cargamento en Costa Rica: más de una tonelada de cocaína confiscada
No olvides consultar los resultados de la Lotería Nacional de Costa Rica hoy, 31 de agosto. A las 7.30 p. m., arrancará la transmisión EN VIVO del Sorteo Extraordinario mediante el canal de YouTube de la Junta de Protección Social (JPS). Si tienes TV en casa, acude a la señal de Canal 13, canal que tiene los derechos.
El muy atractivo premio mayor alcanza los 640 millones de colones en dos emisiones. Hay otras recompensas de 92, 40, 10 y 6 millones que están al alcance de tu billete. Para ver el Sorteo Extraordinario Afrodescendiente, ingresa al canal de YouTube de la JPS, al que puedes acceder si haces clic AQUÍ. También puedes revisar los resultados de la Lotería Nacional de Costa Rica hoy en Instagram.