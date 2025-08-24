Lotería Nacional de Costa Rica HOY EN VIVO, 24 de agosto: hora, premio mayor y dónde ver los resultados del sorteo 4864

La Lotería Nacional de Costa Rica HOY EN VIVO juega a partir de las 7.30 p. m. Este domingo 24 de junto, la Junta de Protección Social (JPS) transmitirá por su canal de YouTube todo el sorteo 4864. Si tienes TV en casa, también puedes seguir los resultados mediante Canal 13.

El premio mayor del sorteo tico alcanza los 350 millones en dos emisiones. Como siempre, también se repartirá un acumulado. Recuerda todos los resultados de la Lotería Nacional de Costa Rica HOY también se publicarán en la página web de la JPS.