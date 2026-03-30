Corte de Tumbes impulsa la transformación digital: Primer grupo de Jueces de Paz se capacita en herramientas informáticas

Con el firme compromiso de modernizar el servicio de justicia en las zonas más alejadas de la región, la Corte Superior de Justicia de Tumbes inició un programa de fortalecimiento tecnológico dirigido, en esta primera etapa, a un grupo de jueces de paz de la jurisdicción.

Esta iniciativa, impulsada por la gestión del presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, doctor Otto Verapinto Márquez, tiene como finalidad dotar de competencias digitales básicas a las autoridades que ejercen la justicia de paz. El objetivo es que los jueces de paz optimicen el uso de los recursos tecnológicos asignados a sus despachos, garantizando que las computadoras entregadas se conviertan en herramientas efectivas para mejorar la atención a la ciudadanía.

Durante esta jornada, los participantes reforzaron sus conocimientos en el manejo de Microsoft Word, programa esencial para la redacción de actas, comunicaciones y diversas actuaciones judiciales. Ello permitirá que los procesos a su cargo se desarrollen con mayor celeridad, orden y seguridad jurídica.

Cabe precisar que estas acciones se enmarcan en lo dispuesto por la Ley N.° 29824, Ley de Justicia de Paz, la cual establece el deber del Estado de brindar capacitación y apoyo logístico a los jueces de paz, quienes son elegidos democráticamente por sus comunidades en reconocimiento a su liderazgo y vocación de servicio.

La actividad fue organizada por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), órgano técnico responsable de planificar y ejecutar acciones de capacitación orientadas a garantizar que los jueces de paz cuenten con conocimientos actualizados, tanto en materia legal como en herramientas de gestión administrativa e informática.

En ese contexto, el doctor Otto Verapinto Márquez destacó que su gestión priorizará la descentralización del soporte técnico y académico. “Nuestros jueces de paz son el primer rostro de la justicia en las comunidades; fortalecer sus competencias tecnológicas es asegurar una justicia más oportuna y eficiente para todos los tumbesinos”, señaló. Asimismo, anunció que, en adelante, el equipo de informática se trasladará a los respectivos domicilios de los jueces de paz para brindar una capacitación más personalizada.

Con este tipo de actividades, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso de cerrar brechas y fortalecer la institucionalidad de la justicia de paz en toda la región.