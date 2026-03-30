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Judicialidad

Jornada extraordinaria registra un 74% de cumplimiento

Hasta el momento, se han realizado 7,723 actuaciones judiciales, incluyendo sentencias, ingreso de demandas y notificaciones, dentro de esta jornada.

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, expresa su confianza en superar la meta. Fuente: Difusión.
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, expresa su confianza en superar la meta. Fuente: Difusión.

A esta hora de la tarde, los diferentes órganos jurisdiccionales de las sedes de Sullana, Talara y Ayabaca, registran un cumplimiento del 74% de la meta total de la Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal, que culmina a las 12.00 p. m. del día viernes 27 de marzo del año en curso.

Hasta el momento se han realizado 7723 actuaciones judiciales, entre emisión de sentencias, ingreso de demandas, proveído de escritos, audiencias, notificaciones, entre otras diligencias.

Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, dijo que confía en que la meta sea superada, ya que jueces, juezas y servidores judiciales, vienen mostrando su compromiso e identificación con generar celeridad procesal, y se están dando las facilidades necesarias, para que esta jornada sea exitosa.

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