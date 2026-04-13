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Judicialidad

32 Cortes de Justicia serán implementadas con el EJE y la MPE en procesos de tenencia y régimen de visitas

Se completará totalidad de distritos judiciales en esta especialidad.

Este avance promete mayor celeridad y transparencia en los procesos de tenencia y régimen de visitas. Fuente: Difusión.
Este avance promete mayor celeridad y transparencia en los procesos de tenencia y régimen de visitas. Fuente: Difusión.

El Poder Judicial del Perú aprobó la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) en la especialidad y subespecialidad familia civil–proceso único de tenencia, variación de tenencia, régimen de visitas y variación de régimen de visitas en todas las cortes superiores de justicia a nivel nacional.

La implementación del EJE y la MPE, aprobada mediante la Resolución Administrativa n.° 000100-2026-CE-PJ, se realizará en los distritos judiciales de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cañete, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puente Piedra–Ventanilla, Puno, San Martín, Santa, Selva Central, Sullana, Tacna, Tumbes y Ucayali, logrando así la totalidad de cortes implementadas en esta especialidad.

La implementación en las cortes superiores mencionadas se realizará de manera progresiva en los próximos meses, consolidando un proceso de modernización institucional que busca fortalecer el servicio de justicia en el país.

La puesta en marcha del EJE y la MPE constituye un paso decisivo hacia la digitalización del servicio de justicia y garantiza su acceso efectivo, especialmente en favor las personas más vulnerables.

Asimismo, la implementación de estas herramientas digitales en los procesos de tenencia y régimen de visitas tendrá un impacto directo en la vida de niñas, niños y adolescentes, así como en sus familias, al tratarse de materias sensibles vinculadas a su bienestar y desarrollo integral.

Entre los principales beneficios para la ciudadanía destaca una mayor celeridad procesal, lo que permitirá reducir los tiempos de atención en casos que requieren decisiones oportunas. De igual modo, se optimizarán recursos al evitar desplazamientos innecesarios y se brindará mayor transparencia mediante el seguimiento en línea de los procesos, posibilitando conocer su estado en tiempo real.

Esta modernización también promoverá un acceso más inclusivo a la justicia, especialmente para las personas que residen en zonas alejadas, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con una justicia más eficiente y cercana a la ciudadanía.

Cabe señalar que las cortes superiores de justicia de Huaura y La Libertad fueron las primeras en implementar el EJE y la MPE en los procesos de tenencia y régimen de visitas en 31 órganos jurisdiccionales, marcando el inicio de esta transformación digital en el sistema judicial peruano.

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