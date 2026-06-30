HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Judicialidad

Juzgado de Familia de Paita cumple su tercer año consecutivo al servicio de la comunidad paiteña

El Juzgado de Familia de Paita conmemoró su tercer aniversario destacando su labor en favor de una justicia oportuna y cercana para la comunidad.

Magistrados, servidores judiciales y autoridades de Paita participan en la ceremonia. Fuente: difusión.
Magistrados, servidores judiciales y autoridades de Paita participan en la ceremonia. Fuente: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

Desde hace tres años, el servicio de justicia en Paita se vio fortalecido con la implementación del Juzgado de Familia Permanente, el mismo que atiende procesos de violencia, tenencia, divorcio, menores infractores, colocación, entre otros.

Para conmemorar esta fecha, se desarrolló una sesión solemne, donde participaron los representantes de las instituciones públicas de la provincia y el personal judicial.

PUEDES VER: Corte de Piura: Campaña de salud benefició a personal judicial | piura | La República

lr.pe

El discurso de orden estuvo a cargo de la magistrada Isabel Flores Nolasco, quien destacó el compromiso del personal en las actividades que buscan acelerar el trámite de los procesos de los justiciables, ello a través de las jornadas extraordinarias de trabajo, a quienes se les hizo entrega de diplomas de felicitación.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Hazaña en Piura: reconstruyen de cero balsa ancestral usada por última vez hace casi un siglo

Hazaña en Piura: reconstruyen de cero balsa ancestral usada por última vez hace casi un siglo

LEER MÁS
Gerente de la Municipalidad de Piura denuncia ser víctima de extorsión: amenazan con atentar contra su familia

Gerente de la Municipalidad de Piura denuncia ser víctima de extorsión: amenazan con atentar contra su familia

LEER MÁS
Bajo amenaza: Alcalde y regidores de Piura reciben correos que advierten de un tiroteo masivo

Bajo amenaza: Alcalde y regidores de Piura reciben correos que advierten de un tiroteo masivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Módulo Básico de Justicia de Castilla celebra 26 años de servicio a la comunidad

Módulo Básico de Justicia de Castilla celebra 26 años de servicio a la comunidad

LEER MÁS
Juzgados Constitucionales de Chiclayo celebran su tercer aniversario con ceremonia de izamiento

Juzgados Constitucionales de Chiclayo celebran su tercer aniversario con ceremonia de izamiento

LEER MÁS
ODANC Lambayeque fortalece la ética judicial con conferencia sobre integridad y transparencia

ODANC Lambayeque fortalece la ética judicial con conferencia sobre integridad y transparencia

LEER MÁS
Dictan nueve meses de prisión preventiva por tentativa de violación sexual en Santa Rosa

Dictan nueve meses de prisión preventiva por tentativa de violación sexual en Santa Rosa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025