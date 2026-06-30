Juzgado de Familia de Paita cumple su tercer año consecutivo al servicio de la comunidad paiteña

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Desde hace tres años, el servicio de justicia en Paita se vio fortalecido con la implementación del Juzgado de Familia Permanente, el mismo que atiende procesos de violencia, tenencia, divorcio, menores infractores, colocación, entre otros.

Para conmemorar esta fecha, se desarrolló una sesión solemne, donde participaron los representantes de las instituciones públicas de la provincia y el personal judicial.

El discurso de orden estuvo a cargo de la magistrada Isabel Flores Nolasco, quien destacó el compromiso del personal en las actividades que buscan acelerar el trámite de los procesos de los justiciables, ello a través de las jornadas extraordinarias de trabajo, a quienes se les hizo entrega de diplomas de felicitación.