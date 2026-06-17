Secretario de la FENASIPOJ coordina Plan de Trabajo con el Presidente de la Corte de Piura

Durante la reunión, se discutió un plan de trabajo para el periodo junio - diciembre. Fuente: difusión.

Durante la reunión, se discutió un plan de trabajo para el periodo junio - diciembre. Fuente: difusión.

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Con el objetivo de fortalecer los lazos institucionales y presentar las acciones estratégicas para los próximos meses, el secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial (FENASIPOJ), Virlan Camargo Ochoa, sostuvo una reunión de trabajo con el doctor David Fernando Correa Castro, presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura.

Durante el encuentro, el dirigente nacional comunicó el plan de trabajo correspondiente al período junio-diciembre del presente año. Este documento estratégico busca orientar las acciones hacia el fortalecimiento de la comunicación institucional, la difusión efectiva de las actividades gremiales y la integración de las organizaciones sindicales afiliadas a nivel nacional.

La comitiva de la FENASIPOJ estuvo integrada también por el señor Jhony Castro Carreño, secretario de prensa, difusión y comunicaciones; la señora Melina Mendoza Santur, secretaria de bienestar social y de la mujer; y la señora Elba Segovia Canales, secretaria de economía.

Al término de la sesión, los representantes sindicales y la presidencia de la Corte de Piura manifestaron su firme compromiso de mantener una coordinación constante y fluida, orientada siempre a alcanzar mejoras significativas y velar por el bienestar integral de los trabajadores judiciales de la institución.