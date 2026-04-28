Dictan cadena perpetua para sujeto que abusó reiteradamente a adolescente

El Juzgado Penal Colegiado de Cerro Colorado - Camaná, Subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa dictó la pena de cadena perpetua contra Berly Ramos G. (30), tras encontrarlo responsable del delito de violación sexual en agravio de una adolescente.

Durante el juicio oral, el colegiado integrado por los magistrados Patricia Posadas Larico, Marcio Arteaga Espinoza y Alexandra Carpio Montes, determinó la culpabilidad del sentenciado tras valorar las pruebas presentadas, dentro de ellas, el testimonio de la víctima brindado mediante entrevista única en Cámara Gesell. Según la investigación, Berly Ramos contactó a la menor a través de Facebook, iniciando una comunicación que derivó en constantes agresiones sexuales.

El agresor utilizaba amenazas de muerte y el chantaje con fotografías íntimas para someter a la víctima, quien en ese entonces tenía 13 años de edad. Producto de estas agresiones, la adolescente resultó embarazada y sufrió un aborto tras ser obligada por el sentenciado a ingerir fármacos.

En ese sentido, el juzgado dispuso la ejecución inmediata de la sentencia y ordenó la emisión de las órdenes de captura a nivel nacional contra el agresor para su internamiento en un centro penitenciario. Asimismo, se estableció el pago de 20 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada y la inhabilitación definitiva para el ejercicio de la docencia o cualquier actividad vinculada a instituciones educativas.