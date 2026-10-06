Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOPleno de la Cámara de Diputados EN VIVO: debate pedido de facultades legislativas al Ejecutivo
EN VIVO

Pleno evalúa pedido de facultades de Keiko y Delia Espinoza en vivo | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Judicialidad

Lambayeque: dictan 4 meses de prisión preventiva a dos investigados por robo agravado

J.I.A.J. y E.F.A.J. son investigados por presuntamente agredir a un hombre que se encontraba dormido para apoderarse de sus pertenencias.

Lambayeque: dictan prisión preventiva a dos investigados por robo agravado. Foto: difusión.
Lambayeque: dictan prisión preventiva a dos investigados por robo agravado. Foto: difusión.
Por
google iconLa República en Google

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lambayeque, a cargo de la magistrada Doris Paola Nieto Lazo, declaró fundada la solicitud de prisión preventiva por cuatro meses contra J.I.A.J. (27) y E.F.A.J. (25), investigados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de C.E.R.V.

De acuerdo con las diligencias actuadas, los hechos se habrían registrado la madrugada del 27 de septiembre de 2026, cuando el agraviado, luego de culminar sus actividades como músico en un evento realizado en una discoteca, se dirigió a distintos establecimientos junto a dos personas que había conocido previamente, donde continuaron consumiendo bebidas alcohólicas.

Puedes ver

Lambayeque: Módulo Judicial comparte experiencia sobre violencia familiar | Lambayeque | La República

lr.pe

Posteriormente, los tres se trasladaron hasta un inmueble ubicado en la calle Las Palmeras, en el pueblo joven Villa Hermosa, distrito de José Leonardo Ortiz, donde funcionaba una bodega que también expendía bebidas alcohólicas. Según la investigación, el agraviado se quedó dormido debido al consumo de alcohol, mientras que en otra mesa se encontraban los investigados junto a otras personas.

En esas circunstancias, el agraviado tenía consigo un canguro que contenía un equipo celular, una billetera con dinero en efectivo y tarjetas bancarias, además de sus lentes. Los bienes fueron valorizados, en parte, en aproximadamente S/ 1,200, correspondiente al equipo celular.

La imputación señala que, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, los investigados habrían aprovechado que el agraviado se encontraba dormido para ejercer violencia física en su contra con la finalidad de apoderarse de sus pertenencias.

Tras evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional consideró fundada la medida de prisión preventiva por cuatro meses, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Puedes ver

Lambayeque: Manuela Rodríguez Aliaga asume como Jueza Superior de Control | Lambayeque | La República

lr.pe

La decisión judicial se enmarca en el trabajo de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, modelo que articula la intervención de los operadores del sistema de justicia para atender de manera célere los casos comprendidos en flagrancia delictiva.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de continuar impulsando una administración de justicia oportuna y articulada, contribuyendo a que los casos penales sean atendidos dentro de los plazos establecidos y con las garantías que corresponden a todas las partes del proceso.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jaén: Corte de Lambayeque entrega 63 bienes para fortalecer Unidad de Flagrancia

Despedida de Lionel Messi EN VIVO HOY: emotivo mensaje del capitán a poco del amistoso Argentina vs Benín

Carlos Cacho asegura que Andrés Hurtado se quedó sin dinero al estar en prisión y expone su situación: "Ya no puede más"

Judicialidad

Jaén: Corte de Lambayeque entrega 63 bienes para fortalecer Unidad de Flagrancia

Lambayeque: investigan suplantación de identidad de juez para solicitar dinero

El Porvenir: dictan cuatro meses de internamiento preventivo para cuatro adolescentes

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Pleno de la Cámara de Diputados EN VIVO: hoy se debate pedido de facultades legislativas al Ejecutivo

Latinobarómetro: peruanos respaldan la democracia, pero tienen una baja valoración de la eficiencia estatal

Renzo Reggiardo pone en duda resultado de la ONPE tras empate técnico: "Es una coincidencia extraña"