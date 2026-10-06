Lambayeque: dictan 4 meses de prisión preventiva a dos investigados por robo agravado

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lambayeque, a cargo de la magistrada Doris Paola Nieto Lazo, declaró fundada la solicitud de prisión preventiva por cuatro meses contra J.I.A.J. (27) y E.F.A.J. (25), investigados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de C.E.R.V.

De acuerdo con las diligencias actuadas, los hechos se habrían registrado la madrugada del 27 de septiembre de 2026, cuando el agraviado, luego de culminar sus actividades como músico en un evento realizado en una discoteca, se dirigió a distintos establecimientos junto a dos personas que había conocido previamente, donde continuaron consumiendo bebidas alcohólicas.

Posteriormente, los tres se trasladaron hasta un inmueble ubicado en la calle Las Palmeras, en el pueblo joven Villa Hermosa, distrito de José Leonardo Ortiz, donde funcionaba una bodega que también expendía bebidas alcohólicas. Según la investigación, el agraviado se quedó dormido debido al consumo de alcohol, mientras que en otra mesa se encontraban los investigados junto a otras personas.

En esas circunstancias, el agraviado tenía consigo un canguro que contenía un equipo celular, una billetera con dinero en efectivo y tarjetas bancarias, además de sus lentes. Los bienes fueron valorizados, en parte, en aproximadamente S/ 1,200, correspondiente al equipo celular.

La imputación señala que, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, los investigados habrían aprovechado que el agraviado se encontraba dormido para ejercer violencia física en su contra con la finalidad de apoderarse de sus pertenencias.

Tras evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional consideró fundada la medida de prisión preventiva por cuatro meses, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

La decisión judicial se enmarca en el trabajo de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, modelo que articula la intervención de los operadores del sistema de justicia para atender de manera célere los casos comprendidos en flagrancia delictiva.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de continuar impulsando una administración de justicia oportuna y articulada, contribuyendo a que los casos penales sean atendidos dentro de los plazos establecidos y con las garantías que corresponden a todas las partes del proceso.