Lambayeque: Corte juramenta a sus primeras 23 Orientadoras Judiciales

El titular de la Corte destacó que estas orientadoras serán un nexo vital entre la ciudadanía y el sistema judicial. Foto: difusión.

El titular de la Corte destacó que estas orientadoras serán un nexo vital entre la ciudadanía y el sistema judicial. Foto: difusión.

Por primera vez en su historia, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque juramentó a 23 lideresas comunitarias como Orientadoras Judiciales, durante una ceremonia realizada la mañana de este lunes 5 de octubre en el auditorio de la sede institucional.

El acto fue presidido por el titular de la Corte de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, quien estuvo acompañado en la Mesa de Honor por la doctora Ana Elizabeth Salés del Castillo y el doctor Cástulo Rojas Díaz, coordinador de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.

La ceremonia comenzó con la lectura de la Resolución Administrativa N.° 01372-2026-P-CSJLA/PJ, de fecha 11 de septiembre de 2026, mediante la cual fueron acreditadas las 23 lideresas comunitarias como Orientadoras Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Acto seguido, el presidente de la Corte de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, tomó el juramento a las nuevas Orientadoras Judiciales, quienes asumieron formalmente esta función ante la institución.

Posteriormente, las 23 orientadoras recibieron sus respectivas resoluciones administrativas, así como los chalecos y credenciales que las identificarán durante el desarrollo de su labor. La entrega de los chalecos estuvo a cargo de la doctora Ana Elizabeth Salés del Castillo, mientras que las credenciales fueron entregadas por el doctor Cástulo Rojas Díaz.

Las nuevas funcionarias recibirán capacitación continua para ayudar a quienes enfrentan barreras en el acceso a la justicia. Foto: difusión.

Una labor para acercar la justicia

Durante sus palabras de bienvenida, el doctor Cástulo Rojas Díaz destacó que las nuevas Orientadoras Judiciales serán un nexo entre la ciudadanía y el servicio de justicia, encargándose de orientar y guiar a las personas que necesiten conocer cómo hacer valer sus derechos.

Señaló que esta iniciativa busca aproximar la justicia a la colectividad y contribuir a que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente sus derechos. Asimismo, resaltó que las orientadoras serán aliadas del servicio judicial y que su participación forma parte de un proyecto de alcance nacional orientado al acercamiento y empoderamiento de la ciudadanía, especialmente de quienes, pese a tener derechos, enfrentan dificultades para conocer los mecanismos para hacerlos efectivos.

En sus palabras centrales, el presidente de la Corte de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, destacó la importancia de contar con mujeres dispuestas a contribuir, de manera voluntaria, con la tarea de acercar los servicios de justicia a quienes encuentran dificultades para acceder a ellos.

Explicó que existen diversas barreras que pueden alejar a la ciudadanía del sistema de justicia, entre ellas el desconocimiento, el temor, la distancia, la necesidad de contar con un abogado o incluso la dificultad para encontrar orientación cuando una persona busca ayuda. Frente a esta realidad, señaló que las Orientadoras Judiciales cumplirán una función fundamental como enlace entre los jueces y la ciudadanía.

El titular de la Corte resaltó que esta labor constituye una vocación y una misión asumida por las nuevas orientadoras, quienes deberán orientar a las personas para identificar dónde acudir, con quién comunicarse y qué vías pueden utilizar para que sus necesidades sean escuchadas por el sistema de justicia.

En esa línea, destacó que uno de los problemas advertidos en las comunidades es el desconocimiento sobre cómo solicitar alimentos, pese a que actualmente existen mecanismos que permiten realizar estas peticiones incluso mediante herramientas digitales. De igual manera, hizo referencia a los casos de violencia física, psicológica, doméstica y económica contra las mujeres, situaciones en las que también será necesaria la orientación para facilitar el acceso oportuno a la justicia.

“Ustedes van a estar allí”, señaló el presidente al referirse a la función que cumplirán las nuevas Orientadoras Judiciales en los lugares de donde provienen, destacando que su presencia permitirá establecer un vínculo más cercano entre las necesidades de la población y los servicios que brinda el Poder Judicial.

Finalmente, el doctor César William Bravo Llaque agradeció a las 23 lideresas por asumir esta labor voluntaria y les expresó el respaldo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Asimismo, las invitó a continuar participando en las capacitaciones que se vienen desarrollando y destacó que su servicio a la comunidad representa una contribución a la administración de justicia.

La ceremonia culminó con la fotografía oficial de las 23 nuevas Orientadoras Judiciales junto a las autoridades institucionales. Con esta incorporación, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de acercar los servicios de justicia a la ciudadanía y promover una atención más próxima a las personas que enfrentan mayores dificultades para ejercer sus derechos.