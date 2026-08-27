Corte de Lambayeque recibe visita de supervisión en gestión de riesgo de desastres

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La delegación estuvo integrada por el Mg. Gustavo Eusebio Medina Gironzini, coordinador I de la Oficina de Seguridad Integral de la Corte Suprema, y lic. Joe Luis Llaja Tananta, analista de Gestión de Riesgo de Desastres, quienes cumplen una jornada de trabajo en las diferentes sedes de la Corte de Lambayeque.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque recibió la visita de supervisión del equipo de Gestión de Riesgo de Desastres de la Corte Suprema de Justicia de la República, con la finalidad de conocer de cerca las acciones que desarrolla la institución en materia de prevención y preparación ante posibles situaciones de emergencia y desastres naturales.

La delegación estuvo integrada por el Mg. Gustavo Eusebio Medina Gironzini, coordinador I de la Oficina de Seguridad Integral de la Corte Suprema, y lic. Joe Luis Llaja Tananta, analista de Gestión de Riesgo de Desastres, quienes cumplen una jornada de trabajo en las diferentes sedes de la Corte de Lambayeque.

Como parte de la visita, los representantes de la Corte Suprema sostuvieron una reunión con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque; el equipo de trabajo de Seguridad, a cargo del Abg. Jaime Farro Zevallos; el señor Jorge Rivas Guevara, presidente del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SCSST); el señor Víctor Manuel Bonilla Mori, integrante del SCSST; y el Ing. Segundo Pedro Marín Aguilar, coordinador de Infraestructura de la Corte de Lambayeque.

Durante la reunión se revisaron las acciones preventivas que viene desarrollando la institución y se intercambiaron criterios orientados a mejorar la preparación y capacidad de respuesta ante eventuales situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de magistrados, servidores judiciales y usuarios.

Asimismo, la participación del área de Infraestructura permitió abordar aspectos relacionados con las condiciones de los ambientes y las medidas que se vienen adoptando para prevenir y reducir los riesgos que pudieran presentarse ante una eventual emergencia.

Como parte de la jornada de supervisión, la delegación de la Corte Suprema también tiene previsto realizar visitas a diferentes dependencias judiciales. El miércoles 26 de agosto, recorrerá el Módulo Básico de Justicia de Motupe, así como los juzgados y el archivo de Ferreñafe; el jueves 27 visitará los juzgados de Oyotún y el archivo de José Leonardo Ortiz; mientras que el viernes 28 corresponderá la visita al Archivo Central y a la sede Los Sauces de Pimentel.

Estas visitas permitirán conocer directamente las condiciones de las instalaciones y las acciones implementadas para hacer frente a posibles emergencias, con especial atención a los escenarios asociados a fenómenos naturales como el fenómeno El Niño.

La jornada permitirá, además, recoger información e identificar aspectos que requieran atención para continuar optimizando las medidas preventivas y los mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia, priorizando la seguridad de las personas y la continuidad del servicio de justicia.

Con este tipo de acciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la prevención y la seguridad de toda la comunidad judicial, promoviendo una gestión responsable que permita afrontar oportunamente eventuales situaciones de riesgo y garantizar la continuidad del servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía.