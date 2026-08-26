Corte de Sullana realiza chequeo preventivo anual para jueces y servidores judiciales

El evento, en coordinación con la Clínica Inmaculada, incluyó análisis de sangre, orina y electrocardiogramas. Foto: difusión.

El evento, en coordinación con la Clínica Inmaculada, incluyó análisis de sangre, orina y electrocardiogramas. Foto: difusión.

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Con el objetivo de promover el cuidado y la prevención de la salud, la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Sullana, en coordinación con la Clínica Inmaculada, realizó una campaña de chequeo preventivo anual dirigida a jueces, juezas y servidores judiciales.

Desde tempranas horas, el personal judicial participó en diversos exámenes médicos, entre ellos análisis de sangre y orina, así como electrocardiogramas, contribuyendo así a la detección oportuna de posibles riesgos y al cuidado integral de su salud.

La jornada fue supervisada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien destacó que su gestión viene brindando las facilidades necesarias para que jueces, juezas y servidores judiciales puedan acceder a servicios de salud preventivos en su propio centro de trabajo.