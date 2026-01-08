Presidenta de la Corte de La Libertad asume por segundo año consecutivo la presidencia de la Comisión Regional Anticorrupción

Se presentó el Plan Anual de Trabajo 2026, que guiará acciones para prevenir y combatir la corrupción. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, fue elegida por aclamación y juramentó como presidenta de la Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad, por segundo año consecutivo, durante la primera sesión ordinaria de este importante espacio de articulación interinstitucional.

La sesión contó con la participación de los representantes de las principales instituciones públicas de la región, quienes reafirmaron su compromiso en la lucha frontal contra la corrupción, en beneficio del desarrollo y bienestar de la ciudadanía.

La Comisión Regional quedó oficialmente instalada con la firma del Acta de Compromiso de Integridad. Fuente: Difusión.

Durante la reunión, se presentó y dio a conocer el Plan Anual de Trabajo 2026, documento que orientará las acciones estratégicas de la Comisión Regional Anticorrupción, con el objetivo de prevenir, combatir y erradicar este flagelo que afecta a la sociedad.

Como acto final, los integrantes suscribieron el Acta de Compromiso de Integridad, quedando oficialmente conformada e instalada la Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad para el presente año, consolidando así el trabajo conjunto y sostenido en favor de la transparencia y la ética pública.