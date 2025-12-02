HOYSuscripcion LR Focus

Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP
Judicialidad

Unidad Académica inicia ciclo de conferencias en el marco del aniversario de la Corte de La Libertad

La Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de La Libertad inició un ciclo de conferencias multisectoriales sobre temas judiciales, destacando “La casación civil” del juez Carlos Calderón Puertas.

Las conferencias incluyen ponencias de juristas internacionales. Fuente: Difusión.
Con la participación del juez supremo titular Carlos Calderón Puertas como ponente del tema “La casación civil”, la Unidad Académica de la institución dio inicio a su ciclo de conferencias multidisciplinarias en materia judicial, organizado con motivo de los 201 años de instalación de Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Este evento se desarrollará del 21 al 24 de abril y contará con ponencias virtuales de destacados juristas de México, España y Perú, como Gerardo Eto Cruz, Omar Sumaria Benavente, el jurista español Tomás Aliste Santos y el doctor mexicano Daniel Espinosa Licon. Ellos tratarán temas como la constitucionalización del Derecho Procesal, la motivación de las resoluciones judiciales, entre otros.

En la inauguración de este ciclo, la presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, agradeció al doctor Calderón Puertas por su disposición para compartir sus conocimientos con los magistrados, personal judicial y comunidad jurídica en general que se congregaron de forma virtual en esta conferencia magistral.

A su turno, el juez superior Oscar Eliot Alarcón Montoya, coordinador de la Unidad Académica de esta bicentenaria Corte, también expresó su agradecimiento al ponente por su tiempo y lo invitó a participar presencial y virtualmente de los demás eventos de capacitación que seguirá desarrollando en pro de la familia judicial, operadores de justicia y abogados litigantes del país.

Finalmente, el juez supremo titular Carlos Calderón Puertas inició su exposición, destacando los beneficios de este recurso jurídico, el cual permite la protección de los derechos fundamentales, la unificación de la jurisprudencia y el impulso de la calidad judicial, lo que contribuye a una correcta aplicación del Derecho Civil.

En el segundo día de este ciclo de conferencias, se contó con la participación del juez supremo titular Víctor Castillo León, quien abarcó el tema “La sentencia laboral”, y explicó el proceso en la atención de las demandas laborales, así como las motivaciones judiciales y la importancia de la valoración de la prueba en esta especialidad.

Cabe indicar que estas conferencias están dirigidas a magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de la institución, así como al público en general, y que la certificación será emitida por la Unidad Académica de manera gratuita.

