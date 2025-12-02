Nueve meses de prisión preventiva para exgerente de Sinsicap y cuatro sujetos por presunta tenencia ilegal de armas y explosivos

La Fiscalía tiene hasta enero de 2026 para presentar pruebas sobre su participación en el delito. Fuente: Difusión.

La Fiscalía tiene hasta enero de 2026 para presentar pruebas sobre su participación en el delito. Fuente: Difusión.

Durante nueve meses estarán internados en el Establecimiento Penitenciario, el exgerente de la Municipalidad Distrital de Sinsicap, Romel Espinoza Torres, junto a Pablito Quispe Sare, Jose Silva Alva, Jeffer Reyna López y Adriano Muguerza Ledesma, tras ser intervenidos en presunta posesión de armas de fuego y explosivos. Esta medida fue impuesta por el magistrado del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo.

El pasado 24 de abril, personal policial detuvo a los cinco sujetos, cuando intentaban darse a la fuga a borde de una camioneta. En el registro, se encontró un arma de fuego abastecida con seis cartuchos, un revólver con la misma cantidad de municiones, y una bolsa con tres dinamitas en buen estado.

Luego de evaluar los elementos de convicción, el magistrado de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva para los intervenidos, el cual culminará en enero de 2026, fecha límite en la que la Fiscalía deberá presentar todas las pruebas para continuar el proceso.

Cabe indicar que, de corroborarse la participación de Romel Espinoza Torres, Pablito Quispe Sare, Jose Silva Alva, Jeffer Reyna López y Adriano Muguerza Ledesma, en la comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de materiales explosivos y tenencia compartida de arma de fuego, podrían recibir una condena de hasta quince años de cárcel efectiva.