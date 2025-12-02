HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Congreso convertido en chacra fujimorista y crisis en la frontera | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Nueve meses de prisión preventiva para exgerente de Sinsicap y cuatro sujetos por presunta tenencia ilegal de armas y explosivos

El magistrado del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo impuso la medida.

La Fiscalía tiene hasta enero de 2026 para presentar pruebas sobre su participación en el delito. Fuente: Difusión.
La Fiscalía tiene hasta enero de 2026 para presentar pruebas sobre su participación en el delito. Fuente: Difusión.

Durante nueve meses estarán internados en el Establecimiento Penitenciario, el exgerente de la Municipalidad Distrital de Sinsicap, Romel Espinoza Torres, junto a Pablito Quispe Sare, Jose Silva Alva, Jeffer Reyna López y Adriano Muguerza Ledesma, tras ser intervenidos en presunta posesión de armas de fuego y explosivos. Esta medida fue impuesta por el magistrado del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo.

El pasado 24 de abril, personal policial detuvo a los cinco sujetos, cuando intentaban darse a la fuga a borde de una camioneta. En el registro, se encontró un arma de fuego abastecida con seis cartuchos, un revólver con la misma cantidad de municiones, y una bolsa con tres dinamitas en buen estado.

Luego de evaluar los elementos de convicción, el magistrado de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva para los intervenidos, el cual culminará en enero de 2026, fecha límite en la que la Fiscalía deberá presentar todas las pruebas para continuar el proceso.

Cabe indicar que, de corroborarse la participación de Romel Espinoza Torres, Pablito Quispe Sare, Jose Silva Alva, Jeffer Reyna López y Adriano Muguerza Ledesma, en la comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de materiales explosivos y tenencia compartida de arma de fuego, podrían recibir una condena de hasta quince años de cárcel efectiva.

Notas relacionadas
Juzgado de Trabajo de la Corte de La Libertad implementa buena práctica para acceso y transcripción de audiencias en materia laboral

Juzgado de Trabajo de la Corte de La Libertad implementa buena práctica para acceso y transcripción de audiencias en materia laboral

LEER MÁS
Corte de La Libertad agiliza procesos de tenencia y régimen de visitas gracias a la implementación de la oralidad en familia

Corte de La Libertad agiliza procesos de tenencia y régimen de visitas gracias a la implementación de la oralidad en familia

LEER MÁS
Tercera Sala Laboral de la Corte de La Libertad garantiza justicia oportuna en procesos de adultos mayores

Tercera Sala Laboral de la Corte de La Libertad garantiza justicia oportuna en procesos de adultos mayores

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

LEER MÁS
CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

LEER MÁS
San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de La Libertad inaugura Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo

Corte Superior de Justicia de La Libertad inaugura Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025