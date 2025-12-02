HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Jueces del Colegiado de La Libertad condenan a ginecólogo por actos obscenos contra una paciente

El juez del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo comprobó su culpabilidad tras los hechos ocurridos el 24 de enero de 2024 en el hospital Víctor Lazarte Echegaray.

Los magistrados también impusieron a Mestas Mamani una reparación civil de cinco mil soles. Fuente: Difusión.
Los magistrados también impusieron a Mestas Mamani una reparación civil de cinco mil soles. Fuente: Difusión.

Por ocho años permanecerá recluido en el penal de El Milagro, el ginecólogo Ronel Omar Mestas Mamani, así lo ordenaron los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo, luego de comprobar su autoría en el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos y actos de connotación sexual con el agravante por abuso de la profesión.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de enero de 2024, cuando la víctima de tan solo 22 años, se presentó en el área de emergencias del hospital Víctor Lazarte Echegaray por un dolor en la zona pélvica, siendo derivada al consultorio de ginecología y obstetricia de dicho nosocomio.

Fue en ese momento que, el médico residente Mestas Mamani, aprovechándose de su condición y bajo el pretexto de la atención por el dolor que tenía la paciente, se realizó tocamientos indebidos mientras examinaba a la joven, quien -al darse cuenta de la situación- solicitó el apoyo de su pareja y de la policía para detener al ahora sentenciado.

Tras evaluar cada una de las pruebas y determinar su culpabilidad, los jueces del colegiado de la Corte de La Libertad lo sentenciaron a cárcel efectiva, por lo que Mestas Mamani cumplirá su condena en el penal. Además, le fijaron una reparación civil de cinco mil soles, la cual deberá cancelar a favor de la agraviada.

